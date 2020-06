Willow Smith révèle les difficultés qu’elle a eues avec ses cheveux « KINKY » tout en parlant du colorisme dans « The Red Table Talk » !!!

Willow et le jeune enfant de Will et Jada Smith Willow est une actrice, chanteuse, compositrice et productrice! Willow Camille Reign Smith est née le 31 octobre 2000. Elle a marqué ses débuts en tant qu’actrice par le film « Je suis une légende » en 2007.

Comme son frère Jaden, Willow a des opinions très fortes sur les choses. Will et Jada Smith ont toujours adhéré à des moyens non conventionnels d’élever leurs enfants. C’est quelque chose que la plupart des parents ne suivent pas. Ils ont également donné à Jaden ce qu’il voulait (émancipation légale) alors qu’il n’avait que 15 ans. Leurs deux enfants étaient scolarisés à domicile. Les parents ont toujours soutenu de tout cœur la décision de leur enfant!

L’épisode de Red Table Talk

Willow anime un talk-show sur Facebook avec sa mère Jada et Adrienne-Banfield Norris. Le spectacle est intitulé ‘The Red Table Talk‘et il est diffusé depuis mai 2018!

Comme son nom l’indique, le thème central de l’émission est d’avoir une discussion sur différents sujets. Trois personnes de générations différentes donnent leur avis sur différents sujets.

Au cours de l’épisode du 27 mai, Willow a parlé de problèmes avec elle »Kinky‘ cheveux.

Cet épisode parlait du colorisme et de l’impact du colorisme sur les personnes de couleur. Cet épisode mettait en vedette les trois principales dames avec l’ajout de quelques amis de la famille Mia et Madison.

Ils parlaient tous de la façon dont vivre dans un pays qui n’a depuis longtemps célébré qu’un certain type de beauté fait ressentir les gens de couleur. À ce sujet, Willow a déclaré qu’elle avait toujours eu du mal avec ses cheveux. Elle a toujours souhaité que ses cheveux soient plus longs. Elle voulait avoir des cheveux comme ses cousins.

Willow parle d’avoir des problèmes avec ses cheveux

Willow s’est même rasé la tête. La jeune femme de 19 ans s’est rasée la tête à l’âge de 11 ans. Son père a d’abord été choqué, mais il a ensuite accepté!

En quarantaine, Willow s’est de nouveau rasé la tête.

Selon Willow, Will est «Super Chill» à ce sujet et Jada est «très ravi». Super Parents… n’est-ce pas?!