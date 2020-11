Warrior: La véritable histoire de l’émeute raciale qui a secoué San Francisco

Le lendemain matin, les émeutes ont augmenté. L’un des organisateurs de la mafia a placé une annonce dans le journal local qui disait «RALLYEZ! SE RALLIER! Grande réunion de masse anti-coolie au nouvel hôtel de ville, rue Market, à 20 heures. »Le 24 juillet, le quai de Beale Street a été incendié. De 1872 à 1907, le quai de Beale Street était le plus grand quai de charbon de la ville, et les incendiaires ont attisé le feu avec 100 barils d’huile de baleine. Cependant, il s’agissait d’une diversion pour attirer les ressources d’urgence de la ville loin du centre-ville et de Chinatown, où les émeutes se poursuivraient. Cet incendie a causé des dommages d’une valeur de 500 000 $ et des pertes de marchandises.

