Warren Tredrea critique les fans de la AFL «  pathétiques  » suite aux plaintes concernant les trimestres raccourcis

La légende de Port Adélaïde, Warren Tredrea, a qualifié les fans de l’AFL de « groupe de whingers » après avoir appelé la ligue à revenir au quart de 20 minutes après deux rounds d’action.

Les commentaires de Tredrea interviennent après l’appel de l’AFL à réduire les trimestres à 16 minutes chacun sous le feu des projecteurs après le match nul de Collingwood et de Richmond jeudi.

Le score total de 72 dans le match Magpies-Tigers était le score total total le plus bas dans un match AFL depuis 1999.

Tout en admettant qu’il ne se souciait pas du jeu raccourci, Tredrea a lancé une attaque sensationnelle contre les fans de l’AFL, une fraternité dans laquelle il se comprend.

Steele Sidebottom et David Astbury réagissent après que la sirène retentit sur le match nul jeudi soir (AAP)

« La raison pour laquelle nous avons obtenu des quarts de 16 minutes, nous savons tous pourquoi, nous ne pensions pas que nous allions retirer les matchs », a-t-il déclaré à Wide World of Sports. Parler de la ville.

« Nous pensions que les joueurs devraient faire demi-tour et jouer plus de matchs en moins de temps. »

« Nous sommes un groupe de whingers qui ne sont jamais heureux et nous voulons ce produit parfait qui a des scores élevés et nous n’avons jamais de mauvaise chose.

« Nous n’aimons pas les élingues. Nous sommes aussi doux que le beurre et c’est pathétique. »

Tredrea a également appelé l’AFL pour avoir voulu bricoler le jeu pour le rendre meilleur, affirmant que les entraîneurs manipuleraient les règles afin de préserver les structures défensives.

Tredrea a appelé les fans de l’AFL pour être un « groupe de whingers qui ne sont jamais heureux » (AAP)

« C’est une chose qu’ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas dire aux entraîneurs comment entraîner », a-t-il déclaré.

«Les entraîneurs vont toujours manipuler ce qu’est la nouvelle règle ou quelle est la nouvelle tactique et comme nous l’avons vu, les défenses entrent en jeu parce que beaucoup d’entraîneurs disent:« Attendez, mon équipe ne peut pas arrêter l’élan elle-même , mettons en place une stratégie pour le ralentir « . »

Selon le journaliste de l’AFL à Nine, Sam McClure, la ligue est susceptible de revenir aux trimestres standard de 20 minutes « si la normalité continue de revenir sur une base linéaire ».

Cependant, Tredrea a laissé entendre que l’intégrité de la compétition serait compromise en modifiant les règles au milieu de la saison.

L’AFL semble susceptible de revenir à des trimestres normaux de 20 minutes plus tard cette saison (Getty)

« Oui, je veux qu’il revienne à la normale l’année prochaine, mais je ne pense pas que vous puissiez le changer au milieu de l’année », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que vous puissiez le changer après deux tours car où est l’avantage concurrentiel?

« Nous savons également que certaines équipes doivent jouer à domicile, certaines doivent jouer à l’extérieur, certaines entrent dans les centres, nous avons suffisamment d’inégalités dans cette compétition. Restons-en à 16 minutes.

« L’inconvénient est que le score n’est pas aussi élevé, mais les cotes d’écoute de la télévision sont à travers le toit, donc je ne suis pas vraiment sûr de ce que c’est. »

Tredrea dit que des entraîneurs comme Alastair Clarkson trouveront toujours un moyen de bloquer les matchs avec la défense (Getty)

Tredrea a également suggéré qu’un avantage involontaire qui pourrait provenir de trimestres plus courts pourrait être des matchs plus étroitement contestés.

« En fin de compte, le temps rouge est ce qui sépare certaines équipes et d’autres », a-t-il déclaré.

« Nous n’obtenons pas autant de temps rouge parce que nous perdons six minutes par trimestre, plus cette période de temps pour cela et au fond des matchs, cela se résume à deux choses: exécution sous fatigue et pression. S’ils peuvent le faire , les équipes gagnent et marquent.

« Cela va encore séparer le meilleur des autres et ce que nous avons vu au cours des deux premiers tours, c’est que nous avons des matchs assez serrés qui n’auraient peut-être pas été ainsi si nous avions eu du temps supplémentaire. »