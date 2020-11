Voir Mercure et Vénus dans le ciel avant l’aube cette semaine

Cette carte du ciel montre où voir Mercure et Vénus avant le lever du soleil le 12 novembre 2020. (Crédit d’image: SkySafari / Simulation Curriculum)

Les deux planètes « inférieures » s’associent à la lune et à l’une des étoiles les plus brillantes du ciel pour faire un beau spectacle dans le ciel matinal d’avant l’aube de jeudi et vendredi (12-13 novembre). Les planètes qui se déplacent sur des orbites plus proches du soleil que la Terre sont des planètes «inférieures» et il n’y en a que deux, Mercure et Vénus.

Vénus est, de loin, la planète la plus brillante et aussi la plus facile à voir. Mercure, en revanche, est la planète la plus proche du soleil et, en tant que telle, sa visibilité est plus éphémère, en partie parce qu’elle est souvent cachée dans l’éblouissement solaire brillant et aussi parce qu’elle apparaît généralement à une altitude plutôt basse par rapport à l’horizon. Mais ce mois-ci marque la plus belle apparition matinale de Mercure en 2020 et, combiné à sa proximité de Vénus, de la lune et d’une étoile brillante de première magnitude, il sera relativement facile à repérer.

Notre spectacle du ciel du matin se compose de deux actes; le rideau se lève jeudi.

Acte 1: jeudi 12 novembre

Jeudi matin, les lève-tôt auront droit à un magnifique éventail d’une planète brillante, d’une étoile brillante et d’un joli croissant de lune élancé. Le trio formera une ligne accrocheuse au crépuscule de l’aube et se composera de Vénus, de l’étoile bleuâtre Spica dans la constellation de la Vierge et d’un croissant de lune décroissant, à seulement 11% éclairé et à seulement trois jours de la nouvelle phase.

Peu de temps après 4 h 45, heure locale, Vénus et la lune apparaîtront au-dessus de l’horizon est-sud-est. Vénus brillera 7,5 degrés directement sous la lune élancée; votre poing fermé, tenu à bout de bras, mesure environ 10 degrés, donc Vénus et la lune seront séparés d’environ trois quarts de poing. Environ une heure plus tard, Spica scintille bas à travers la lueur de l’aube, 6,5 degrés sous Vénus.

Vénus se lève actuellement 70 minutes avant l’aube, juste son plus proche rival, Mars, s’est installé à l’ouest. Ne vous y trompez pas, Vénus est brillante comme toujours. Environ 50 minutes avant le lever du soleil tout au long de novembre, il brille d’au moins 20 degrés dans le sud-sud-est. Mais bien que Vénus soit de loin la planète la plus brillante une fois qu’elle se dégage des brouillards d’horizon, elle n’est pas aussi «voyante» qu’elle était à la fin de l’été dernier, alors qu’elle était plus haute et plus lumineuse.

Dans le ciel oriental pendant environ deux heures avant l’aube du jeudi 12 novembre, le vieux croissant de lune sera positionné à une largeur de paume au-dessus (ou 6 degrés à l’ouest céleste de) la brillante planète Vénus – faisant une belle opportunité de photo une fois composé avec des paysages intéressants. Le lendemain matin, le mouvement orbital de la lune (ligne verte) la portera en bas à gauche de Vénus. (Crédit d’image:)

Vénus a maintenant dépassé depuis plusieurs mois son allongement maximal et se retire de l’autre côté du soleil, de sorte qu’un télescope la montrera gibbeuse et petite. Après son bref «rendez-vous au clair de lune» avec notre satellite naturel jeudi matin, les observateurs à l’œil nu apprécieront de regarder Vénus passer par Spica la semaine suivante. Les matins du 16 et 17 novembre, Vénus est légèrement à moins de 4 degrés de Spica, passant au-dessus et à sa gauche. Bien sûr, Vénus sera beaucoup plus brillante que Spica, surpassant cette étoile de près de 100 fois.

Et ici aussi sera une belle finition pour ceux qui mènent des veillées matinales pour les météores Leonid.

Dans les semaines à venir, Vénus continuera de descendre progressivement dans le ciel du matin. Il sera encore assez proéminent jusqu’à la fin de cette année, mais tombera rapidement dans les incendies du lever du soleil d’ici la fin janvier ou début février, alors profitez-en maintenant pendant qu’il brille encore dans notre ciel matinal.

Acte 2: vendredi 13 novembre

Cette carte du ciel montre où voir Mercure et Vénus avant le lever du soleil le 13 novembre 2020. (Crédit d’image: SkySafari / Simulation Curriculum)

Tôt ce matin, vers 6 heures du matin, heure locale, regardant bas vers l’horizon est-sud-est, la lune, à seulement deux jours de la nouvelle phase, apparaîtra nettement plus étroite par rapport à 24 heures plus tôt. Et une fois que vous l’avez vue, notez Vénus à près de 8 degrés en haut à droite et Spica à près de 7 degrés à sa droite. Et situé à environ 5,5 degrés directement sous la lune se trouve une «étoile» très brillante avec une légère teinte ocre.

Sauf que ce que vous regardez n’est pas une étoile, mais la planète la plus profonde: Mercure.

Comme cela a été noté dès le début, Mercure apparaît toujours de notre point de vue terrestre dans la même direction générale que le soleil. Ainsi, relativement peu de personnes y ont jeté les yeux; il y a même une histoire – peut-être apocryphe – que le grand astronome polonais Copernic ne l’a jamais vue!

Pourtant, comme vous le verrez par vous-même au moins ce matin, ce n’est pas vraiment difficile à voir du tout. Vous devez simplement savoir quand et où chercher et trouver un horizon clair et dégagé. Et au cours de ces dix prochains jours, nous aurons une excellente occasion de voir Mercure dans le ciel de l’aube tôt le matin.

Dans le ciel d’avant l’aube de l’est du vendredi 13 novembre, le joli croissant de lune se posera au-dessus de Mercure et en dessous de Vénus beaucoup plus brillante. Recherchez l’étoile la plus brillante de la Vierge, Spica, assise à droite de la lune, et l’étoile très brillante Arcturus en haut à gauche. Le groupe fera une belle opportunité de photo lorsqu’il sera composé avec des paysages intéressants. (Crédit d’image:)

Mercure était très proche du soleil à la conjonction inférieure le 25 octobre. Dans son orbite, Mercure a traversé vers le côté nord de l’écliptique trois jours plus tard (une aubaine pour les observateurs de l’hémisphère nord) et a atteint le périhélie – son point le plus proche du soleil – le 2 novembre, lorsque son mouvement angulaire autour du soleil est le plus élevé. Cette combinaison de géométries est ce qui a soudainement amené cette planète rapide en vue dans le ciel du matin.

En fait, si vous avez été un lève-tôt, il est fort possible que vous soyez tombé par hasard sur Mercure par vous-même. Depuis le 6 novembre, il se lève au moins 90 minutes avant le lever du soleil, ce qui correspond également à peu près à la même heure que le crépuscule du matin. Si vous scannez bas le long de l’horizon est-sud-est environ 45 minutes avant le lever du soleil, Mercure a été visible sous la forme d’une «étoile» jaune-orange distinctement brillante. Les meilleures vues de Mercure, cependant, ont lieu en ce moment, car il se lève actuellement environ 100 minutes avant le soleil. C’est même avant l’aube, donc pendant un court instant au moins, Mercure sera visible sur un ciel complètement sombre.

Son plus grand allongement à l’ouest – ou plus grande distance angulaire du soleil dans le ciel – s’est produit le matin du 10 novembre, avec Mercure à 19 degrés du soleil. Mercure, comme Vénus, semble passer par des phases comme la lune. Peu de temps après s’être déplacé dans le ciel du matin, Mercure n’était qu’un croissant maigre. Actuellement, il apparaît à peu près aux deux tiers éclairé, une phase gibbeuse, et la quantité de sa surface éclairée par le soleil continuera d’augmenter dans les jours à venir. Les phases sont mieux vues en pointant un télescope sur Mercure et en le suivant jusqu’au lever du soleil, pour amener la planète plus haut dans le ciel.

Mercure était à son plus grand allongement occidental le 10 novembre 2020. (Crédit d’image:)

Ainsi, bien qu’il ait commencé à se retourner vers le voisinage du soleil, il s’éclaircira un peu plus, ce qui devrait l’aider à rester bien visible jusqu’aux alentours du 24 novembre.

Ce matin-là, la luminosité de Mercure aura augmenté jusqu’à une magnitude de –0,8; parmi les étoiles Canopus est légèrement plus pâle que cela et Sirius, la plus brillante de toutes les étoiles, est plus brillante. Et Mercure devrait encore être relativement facile à trouver, bas dans le ciel est-sud-est environ 45 minutes avant le lever du soleil, quelques jours seulement avant Thanksgiving. Par la suite, il chutera plus rapidement dans le crépuscule du matin et disparaîtra avant la fin du mois.

