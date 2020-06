Voici votre meilleur aperçu des intérieurs de la prochaine génération de Mahindra Thar

L’intérieur de la nouvelle génération de Mahindra Thar est un énorme départ d’avant et beaucoup plus sophistiqué et axé sur le confort maintenant. Il est également doté d’une quantité généreuse de fonctionnalités et ce n’est qu’une excellente chose.

Le Mahindra Thar de nouvelle génération est l’un des nouveaux lancements les plus anticipés de 2020 et nous avons vu de nombreux coups d’espionnage du SUV lors des tests effectués au cours des derniers mois. Le lancement du nouveau Mahindra Thar approche à grands pas, prévu en octobre pendant la saison des fêtes. Bien que nous vous ayons apporté de nombreux clichés d’espionnage de l’extérieur, nous avons ici une vidéo qui vous donne le meilleur aspect de l’intérieur du Mahindra Thar de nouvelle génération. Tout comme le SUV lui-même, il y a beaucoup d’anticipation sur les intérieurs du nouveau Thar car c’est un énorme écart par rapport à ce que nous avons connu.

L’intérieur du Mahindra Thar de nouvelle génération a été entièrement repensé et il présente un nouveau tableau de bord. Le nouveau Thar sera beaucoup plus axé sur le confort et beaucoup moins utilitaire que le modèle qu’il remplacera. Il y a un système d’infodivertissement à écran tactile dans le Thar pour la première fois et il occupe une place centrale sur le tableau de bord. L’infodivertissement devrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et servira également d’écran pour la caméra de recul. En dessous du système d’infodivertissement haut de gamme et des évents CA circulaires qui présentent des contours subtils de chrome. Le volant provient du TUV300 et il dispose également de commandes audio et téléphoniques au volant.

Ces premiers plans d’espionnage de l’intérieur du Mahindra Thar de nouvelle génération vous montrent l’homologue manuel.

Le SUV disposera d’un système CVC manuel avec une nouvelle pile de commandes. Il semble également y avoir une bande d’interrupteurs à bascule en dessous de la climatisation, dont la fonctionnalité n’est pas encore connue. Fait intéressant, les commandes des vitres électriques ont été placées sur la console centrale. En outre, en termes de fonctionnalités, le nouveau Thar aura deux coussins gonflables avant, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et un grand écran multi-info dans le combiné d’instruments. Comme nous l’avions signalé précédemment, le nouveau SUV disposera de sièges orientés vers l’avant pour la deuxième rangée.

Le Mahindra Thar de nouvelle génération sera propulsé par une version mise à jour du moteur diesel 2.2L mHawk de Mahindra qui devrait produire environ 140 ch. Ce moteur sera associé à une transmission manuelle à 6 vitesses en standard avec un système à quatre roues motrices, mais l’ajout d’une option de boîte de vitesses automatique sera une première pour le Thar. Cette nouvelle boîte de vitesses automatique sera un convertisseur de couple Aisin à 6 vitesses.

Lisez aussi: Honda dévoile tous les détails sur la ville de 5e génération de la classe India 2020; Lancement en juillet!

Mais la boîte de vitesses automatique n’est pas la seule première pour la nouvelle génération de Thar. Mahindra lancera également un moteur à essence sous le capot du Thar cette fois-ci. En fait, le nouveau Thar sera le véhicule de lancement du nouveau moteur turbo-essence de 2,0 litres de Mahindra. Ce tout nouveau moteur appartient à la nouvelle famille de moteurs à essence mStallion de Mahindra et il comportera une suralimentation et une injection directe. Les options de transmission avec le moteur à essence seront également les boîtes de vitesses manuelles et automatiques à 6 rapports.

Lisez aussi: Découvrez les performances de la Tata Harrier Black Edition en Hard-Off-Roading

Ce n’est que la deuxième génération du Thar mais cette fois, l’intention du véhicule est très différente. Présentée uniquement en tant que tout-terrain, la première génération de Mahindra Thar avait presque un culte dans le pays. Cependant, ce SUV de deuxième génération sera présenté comme un produit de style de vie et bien qu’il soit toujours aussi performant sur la route que le Thar d’origine, il sera également axé sur le confort et pas aussi simple que son prédécesseur. Pour améliorer encore la polyvalence du nouveau Thar, Mahindra offrira également l’option d’un toit à toit rigide ou d’un toit à toit souple. On parle également de panneaux de toit amovibles, tout comme le Jeep Wrangler.