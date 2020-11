Visage – version nouvelle génération en planification

Fun Generation PicoWash 40Z Pixel Quad LED

Fun Generation PicoWash 40Z Pixel Quad LED, Lyre mobile, Lyre mobile compacte avec zoom et LED RGBW de 10 Watt, Le populaire PicoWash 40 offre dans sa nouvelle version un zoom intégré et permet une utilisation encore plus flexible, Le design compact rend la lyre idéale en voyage ou tournée et convient aussi