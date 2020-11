Virtus Pro fait la promotion de la liste de Prodigy au sein de l’équipe principale de Dota 2

in

La première équipe de Virtus Pro dirigée par Dota 2 piliers non[o]ne et Solo ont été dissous immédiatement, tandis que la liste de Prodigy deviendra désormais la nouvelle équipe principale de l’organisation, a annoncé aujourd’hui VP.

Alors que le projet Prodigy a été initialement lancé pour développer de jeunes talents sur la scène SIC, les «résultats phénoménaux» de l’équipe au cours de la saison en ligne méritaient une considération sérieuse.

«Nous avions deux équipes solides, même si en même temps nous étions limités dans les options de tournois», a déclaré Sergey Glamazda, PDG de VP. «Nous avons été confrontés à un choix difficile: mettre à jour à nouveau notre première liste ou investir dans VP.Prodigy et mettre notre foi en un sang neuf.»

Les nouveaux joueurs VP ont fait un geste il y a cinq jours pour que l’ancien soutien de Natus Vincere Illias Ganeev complète leur équipe. La liste actualisée comprend certains des talents les plus brillants et les plus jeunes de la CEI, comme l’ex-Gambit mid laner Danil «gpk» Skutin.

La nouvelle liste principale de VP comprend Egor «epileptick1d» Grigorenko, gpk, Dmitry «DM» Dorokhin, le capitaine Vitaly «Save-» Melnik et illias.

Alors que l’ancienne équipe principale n’est plus, les joueurs restent sous contrat avec l’organisation VP. Solo et non[o]ne, qui joue pour VP depuis 2016, serait sur le point de former une nouvelle super équipe avec l’ancien coéquipier RAMZES666 et l’agent libre star SumaiL.

«Je voudrais remercier les anciens joueurs VP», a déclaré Glamazda. «Beaucoup d’entre eux sont des légendes vivantes, leurs noms et leurs victoires sont inscrits dans l’histoire du club. Aujourd’hui, nous commençons un nouveau chapitre qui aura beaucoup de trophées et de moments mémorables. »