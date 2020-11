Venez assister à un raid de joueurs de World of Warcraft sur un piano

Un joueur de World of Warcraft a réussi à vaincre le combat du Prophète Skitra du raid Ny’alotha en utilisant un piano à la place d’une souris et d’un clavier. On pourrait penser que faire ce genre de chose en ferait un obstacle pour leur équipe, mais ils ont guéri d’autres membres de l’équipe. Un vrai clé joueur, en effet.

Les raccourcis clavier ont également l’air absolument mentaux. Les boutons A et D se trouvent sur deux touches à gauche du lecteur, tandis que W et D sont en dessous sur certaines pédales au sol – ma tête me fait mal rien qu’en pensant à retirer ça. Le reste des touches que le raider WoW utilise sont principalement regroupées sur plusieurs touches de piano à leur gauche et à droite. Le joueur a également publié ses journaux si vous souhaitez voir comment ses performances se sont déroulées.

Ce n’est pas non plus le seul effort musical de Pzl dans World of Warcraft. Au cours de la semaine dernière, ils se sont attaqués au même patron en utilisant une batterie électronique, et d’autres en utilisant une souris et un interrupteur d’éclairage, et des réactions Discord sur leur téléphone (merci, Icy Veins).

Vous pouvez voir la vidéo de Pzl s’attaquant au Prophète Skitra ci-dessous:

La date de sortie de World of Warcraft Shadowlands n’est que plus tard ce mois-ci, mais diable, c’est un moyen créatif de vous divertir.

