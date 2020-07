Une grand-mère, 61 ans, atteinte d’un cancer en phase terminale, est décédée pesant trois pierres après que DWP a arrêté ses prestations

Une grand-mère a vu ses prestations d’invalidité arrêtées quatre mois avant de mourir d’un cancer du poumon pesant environ trois pierres. , arthrite, accident vasculaire cérébral et bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC) .La femme de 61 ans avait une sonde d’alimentation et au moment où ses bienfaits ont été évalués et éliminés, elle avait une fistule douloureuse qui a traversé sa paroi abdominale, elle souffrait de malnutrition sévère et faisait l’objet d’une enquête pour une toux inquiétante.La lettre d’information a coupé le bruit, mais le ministère du Travail et des Pensions (DWP) a décidé de supprimer les 117,85 £ en paiements d’indépendance personnels (PIP) qu’elle avait reçus pendant des années, ainsi que sa voiture de mobilité. Sa fille Michelle McCluskey dit que même lorsque le diagnostic de cancer de sa mère a été confirmé un mois plus tard, son combat pour obtenir le rétablissement des prestations de Christine était futile, la laissant stressée. Et elle a eu des difficultés financières dans ses derniers mois. Elle m’a dit: «Je ne peux pas comprendre comment quelqu’un pourrait évaluer ma mère comme tout sauf très malade. Il suffisait de la regarder pour voir cela. »Au Parlement aujourd’hui (mercredi), la députée de Newport-Est, Jessica Morden, présentera à la Chambre des communes un projet de loi sur la règle des dix minutes dans le but de modifier la loi afin que tous les mourants puissent obtenir Le PIP de 61 ans a été rétabli par un juge après sa mort (Photo: Michelle McCluskey) La campagne « Scrap 6 Month » de Christine fait écho à celle de Stephen Smith, 64 ans, décédé. après avoir été jugé « apte au travail » et Errol Graham qui a été retrouvé mort de faim et pesant cinq pierres dans son appartement du conseil huit mois après l’arrêt de sa prestation d’invalidité de l’ESA.Cinq mois après le décès de sa mère, Michelle a porté l’affaire devant le tribunal et un le juge a infirmé la décision. Maintenant, elle prend la parole pour soutenir la campagne « Scrap 6 Month » des organisations caritatives Marie Curie et de la Motor Neurone Disease Association, qui affirment que des milliers de personnes mourantes ne reçoivent pas le soutien financier dont elles ont besoin. l’accès à un soutien financier si on leur dit qu’ils ont six mois ou moins à vivre, mais les militants affirment que beaucoup souffrent de maladies imprévisibles et que les professionnels de la santé ne peuvent pas toujours prédire avec précision quand ils mourront.Le projet de loi est lu le dernier jour avant la Chambre des Les communes se lèvent pour les vacances d’été – plus d’un an depuis que le DWP s’est engagé à revoir le système de prestations pour les personnes en phase terminale. Pour chaque jour où l’examen est retardé, dix personnes meurent en attendant leurs prestations, explique Marie Curie.Christine, de Dundee, en Écosse, a été évaluée par Independent Assessment Services (IAS), anciennement connu sous le nom d’Atos. Le recours à des entrepreneurs privés à but lucratif s’est avéré controversé et les évaluations du PIP ont été décrites par les militants comme «brutales, provoquant la peur et déstabilisantes» et laissant «des vies en lambeaux». Rapport «plein de mensonges flagrants» Ils ont dit qu’elle pouvait marcher 200 mètres sur la base du fait qu’elle a clopiné du canapé à la porte pour les laisser entrer Michelle McCluskeyMichelle, 42 ans, de Kirkcudbrightshire, dit que sa mère a été évaluée par un tribunal d’appel médical en 1986 comme étant au moins 80% handicapée. Sa santé s’était encore détériorée après avoir eu un accident vasculaire cérébral en 2005. Elle avait de la famille et des amis qui lui rendaient visite quotidiennement pour l’aider à répondre à ses besoins en matière de soins. «Maman avait une faiblesse du côté droit, avait du mal à parler et ses chiffres et ne pouvait pas marcher loin. . La maladie de Crohn, qu’elle avait depuis le début de la vingtaine, l’a amenée à avoir besoin d’une sonde d’alimentation au cours des huit dernières années. C’était permanent, elle y était sept jours sur sept, 16 heures sur 24. «Puis, début 2018, sa santé s’est gravement détériorée. Son poids n’a jamais été aussi grand – autour de la marque des six pierres. Au moment de l’évaluation en mai 2018, elle pesait 5 livres et 5 livres. »Les lettres du DWP refusant à Christine le soutien financier La mère d’un enfant affirme que le rapport d’évaluation était« plein de mensonges flagrants ». Elle a déclaré: «Ils ont dit qu’elle pouvait marcher 200 mètres en raison du fait qu’elle avait clopiné du canapé à la porte pour les laisser entrer. Ils ont également dit qu’elle pouvait se mettre dans un bain, même si elle avait également noté qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer ses capacités. pour entrer dans le bain. Elle ne pouvait pas, elle était si frêle. »Le rapport a également dit que le fait de pouvoir s’asseoir avec ses pieds sous ses jambes signifiait qu’elle allait bien, mais elle a fait cela pour essayer d’éviter les escarres parce qu’elle était si immobile. L’évaluateur avait également déclaré que ses cicatrices chirurgicales n’avaient pas l’air si mauvaises, mais ils avaient seulement demandé à voir celles sur ses jambes. Les cicatrices sur son ventre suintaient et étaient bandées. »L’allocation d’emploi et de soutien de Christine a pu continuer, mais son PIP ainsi qu’une voiture de mobilité ont été retirés. Un mois plus tard, on lui a diagnostiqué des tumeurs dans les deux poumons et les médecins ont dit que son cancer était incurable et qu’elle était trop faible pour la chirurgie ou la chimiothérapie. Michelle a demandé au DWP de réexaminer la décision – connue sous le nom de « réexamen obligatoire » – mais elle a été confirmée.Ma mère a « abandonné » après la décision.La fille de Christine, Michelle, a déclaré que les prestations antidatées étaient « trop peu trop tard » (Photo: Michelle McCluskey ) Je me bats parce que ce n’est pas seulement à propos de ma mère, il s’agit de Dieu sait combien d’autres personnes qui ont leurs prestations injustement enlevées Michelle McCluskeyChristine a rempli un formulaire DS1500, ce qui confirme qu’une personne a une maladie en phase terminale avec un espérance de vie allant jusqu’à six mois, mais cela a été perdu par les autorités, selon sa fille. Le i a vu une autre lettre de son médecin généraliste qui déclare qu’elle est «étonnée» de voir sa patiente se voir refuser la PIP «étant donné son état de santé extrême». «Les médecins ont dit que ma mère était gravement malade et mourante. Comment la parole d’un évaluateur peut-elle l’emporter sur sa parole? Comment peuvent-ils justifier de lui retirer ses prestations alors qu’elle était considérée comme invalide à 80% en 1986 et qu’elle avait ensuite plus de maladies? «Ils ont même pris sa voiture, et même si elle n’y est jamais sortie, elle aimait savoir qu’elle était là si elle a jamais besoin de quelqu’un d’autre pour l’aider si elle en avait besoin. Maman a abandonné alors, je pouvais le voir dans ses yeux. »Michelle pense que le stress financier de l’arrêt de ses prestations a peut-être contribué à accélérer la mort de sa mère en août 2018.« Elle est décédée pesant environ trois pierres. Personne ne devrait être obligé de s’inquiéter de l’argent quand il est en train de mourir. Aucun membre de la famille ne devrait remplir des formulaires et au téléphone essayer à plusieurs reprises de se battre pour ce qui leur revient de droit quand ils disent au revoir à leur être cher. «J’ai eu l’argent antidaté, mais il était trop peu trop tard. Cela aurait dû être de l’argent que ma mère avait pour rendre ses derniers jours un peu plus faciles. C’est juste absolument dégoûtant de toute la façon dont cela a été géré. «Je me bats parce que ce n’est pas seulement ma mère, c’est à propos de Dieu sait combien d’autres personnes se voient injustement retirer leurs avantages. Et tout le monde n’a pas de famille pour se battre pour eux. »La loi est« cruelle et impropre à son but »De plus en plus de gens mourront dans des difficultés financières chaque jour où cet examen est retardé Simon Jones, Marie Curie «Cruel et impropre à l’usage». Elle a déclaré: «La dernière chose que souhaite une personne ayant reçu un diagnostic de maladie terminale, c’est de perdre le temps précieux qu’il lui reste avec sa famille aux prises avec le système de prestations. Cependant, les gens qui reçoivent cette nouvelle bouleversante subissent un tourment supplémentaire à cause d’une loi qu’un examen parlementaire a déjà jugée cruelle et inopportun. »Le projet de loi que je présente vise à pousser le gouvernement à retirer des règles obsolètes sur l’accès aux prestations pour les personnes vivant avec une maladie en phase terminale, et faire face à l’impact humain de ces politiques sur les personnes vulnérables. »Simon Jones, directeur des politiques et des affaires publiques de Marie Curie, a déclaré:« Cela fait plus d’un an que le Le gouvernement britannique a promis de revoir le système de prestations pour les personnes en phase terminale. Mais plus d’un an plus tard, malheureusement, aucun examen n’est en vue. Nous espérons que le projet de loi de Jessica concentre l’esprit du gouvernement sur l’urgence de ce problème pour des milliers de personnes à travers le pays. Il est important de rendre hommage aux personnes décédées depuis le début de cette campagne. De plus en plus de personnes mourront dans des difficultés financières chaque jour où cet examen est retardé. »Le DWP a été approché. Atos a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les cas individuels. Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

Pandora Charm Grand-Mère Ce charm en argent 925/1000e Pandora Moments rend hommage à votre grand-mère tant aimée et se compose de lunettes surdimensionnées, d'un collier de perles, de cheveux bouclés à l'aide de bigoudis et d'un sac à main pendant. Sa veste est également rehaussée de revers roses. Composez une véritable famille et

Jardin de ma grand-mère, infusion glacée sachet 20g Le thé glacé, c'est facile, savoureux et rafraîchissant. Conçu pour la préparation à froid, à raison d'un sachet pour 1,5 litre de boisson rafraîchissante . U n

HOGGAR Coffre de jardin Aarhus 300 L - Garantie 10 ans - 100x61x62cm - HOGGAR Jardin piscine Abri, garage et rangement Rangement de jardin Coffre de jardin HOGGAR, Coffre métallique Aarhus d'une capacité de 300 litres . Fabriqué en panneaux d' acier galvanisé de 0,40 mm d'épaisseur (0,60 mm dans le couvercle), ce qui lui confère une grande solidité et robustesse. Design gris