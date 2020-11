Un nouveau teaser Pokémon Go indique l’arrivée d’Espurr dans les batailles de raid

in

Image via Niantic

Un peu plus de 12 heures après avoir taquiné un Pokémon Go annonce spéciale concernant un mystérieux oeuf de raid, Niantic a posté une autre vidéo révélant plus d’informations sur ce qui est sur le point d’être dévoilé.

Avec tous les autres indices indiquant qu’un type psychique était impliqué dans l’annonce, le nouveau poste avait un avion volant en arrière-plan avec le numéro 677 sur une bannière derrière lui.

Le nombre 677 n’est important que parce que lorsque vous le recherchez dans le Pokédex national, il fait apparaître le Pokémon de retenue Espurr. Le type psychique pur est l’un des nombreux Pokémon qui, selon les joueurs, seraient ajoutés dans le cadre de la mise à jour de Kalos qui apportera une poignée de Pokémon de sixième génération en décembre.

Espurr n’a pas été annoncé comme faisant partie de la première liste de Pokémon Kalos, mais le message original de la mise à jour Go Beyond est l’endroit où le «mystérieux Raid Egg» a été mentionné pour la première fois.

Maintenant, avec le nombre Pokédex flottant littéralement en arrière-plan avec les symboles de type Psychic silhouettés et d’étranges éclairs d’énergie violette, Espurr est très susceptible d’être ajouté au jeu. Cela signifie également que son évolution, Meowstic, sera également disponible prochainement.

Nous ne saurons en fait pas toute l’étendue de ce que Niantic taquine ici jusqu’à ce que le chronomètre du raid atteigne zéro vers 13 heures CT le 30 novembre.