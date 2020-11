Tous les skins de Loba dans Apex Legends

in

Capture d’écran via Respawn Entertainment

Apex LegendsLa saison cinq, nommée Fortune’s Favor, a apporté de multiples changements et de nouvelles fonctionnalités le 12 mai, y compris la nouvelle légende jouable Loba Andrade, qui cherche à venger sa famille tuée par Revenant. Elle est féroce et ne sera arrêtée par personne pour se venger.

Loba est entré dans le jeu avec 40 skins, dont quatre légendaires et cinq épiques. Les skins légendaires valent 1 200 métaux d’artisanat, tandis que les skins épiques et rares coûtent respectivement 400 et 60. Les skins communs, les moins chers du jeu, valent 30 matériaux de fabrication. Les skins légendaires peuvent également être achetés avec des pièces Apex lorsqu’ils deviennent disponibles dans la rotation du magasin.

Voici tous les skins de Loba, qui peuvent être achetés ou gagnés avec des niveaux de passe de combat et Sommet Packs lors de la mise à niveau.

Gold Standard (légendaire)

Image via Respawn Entertainment

Bootlegger (légendaire)

Image via Respawn Entertainment

Purple Reign (légendaire)

Image via Respawn Entertainment

Off The Record (Légendaire)

Image via Respawn Entertainment

Torrent (épique)

Image via Respawn Entertainment

Reine Banshee (épique)

Image via Respawn Entertainment

Pirater le système (Epic)

Image via Respawn Entertainment

Chasseur de démons (épique)

Image via Respawn Entertainment

Convivial (épique)

Image via Respawn Entertainment

Heat Sync (épique)

Image via Respawn Entertainment

Fibre optique (épique)

Image via Respawn Entertainment

Huntswoman (Rare, Battle pass niveau 35)

Image via Respawn Entertainment

Maître du jeu (rare, Twitch Prime)

Image via Respawn Entertainment

Pack Hunter (Rare, Pack de faveur de Fortune)

Image via Respawn Entertainment

Elegante (Rare, vente d’été du pillage)

Image via Respawn Entertainment

Giroflée (rare)

Image via Respawn Entertainment

Alpha Royal (rare)

Image via Respawn Entertainment

Parure formelle (rare)

Image via Respawn Entertainment

Arachnophobie (rare)

Image via Respawn Entertainment

Bloodline (rare)

Image via Respawn Entertainment

Prouesse (rare)

Image via Respawn Entertainment

Dire Wolf (rare)

Image via Respawn Entertainment

Griffonneurs (rares)

Image via Respawn Entertainment

Peau de serpent (rare)

Image via Respawn Entertainment

Super Rad (rare)

Image via Respawn Entertainment

Alliance impie (rare)

Image via Respawn Entertainment

Volcanique (rare)

Image via Respawn Entertainment

Labyrinthe (rare)

Image via Respawn Entertainment

Bandes de course (rares)

Image via Respawn Entertainment

Minuit (commun)

Image via Respawn Entertainment

Cardinal (commun)

Image via Respawn Entertainment

Arctique (commun)

Image via Respawn Entertainment

Mandarin (commun)

Image via Respawn Entertainment

Orchidée (commune)

Image via Respawn Entertainment

Flamant rose (commun)

Image via Respawn Entertainment

Clearwater (commun)

Image via Respawn Entertainment

Vino (commun)

Image via Respawn Entertainment

Evergreen (commun)

Image via Respawn Entertainment

Limelight (commun)

Image via Respawn Entertainment

Yellowjacket (commun)

Image via Respawn Entertainment

Skyward (commun)

Image via Respawn Entertainment

Hydro (commun)

Image via Respawn Entertainment

Rage (commun)

Image via Respawn Entertainment

Sahara (commun)

Image via Respawn Entertainment

Partager : Tweet