Top 7 des voitures les plus puissantes et amusantes à conduire avec un budget de 10 Lakhs

Ce sont les 7 voitures les plus puissantes d’Inde avec un budget de 10 Lakhs. Quelques-uns d’entre eux produisent également près ou plus de 100 BHP.

Performance dans un budget. Ce terme nous plaît beaucoup aux amateurs d’automobiles et, ces dernières années, il s’applique désormais également au marché indien. Nous avons maintenant beaucoup de voitures puissantes et axées sur les performances, dont le prix est inférieur à 10 Lakhs, qui vous garantiront votre dose quotidienne d’adrénaline.

Top 7 des voitures les plus puissantes avec un budget de 10 lakhs

Volkswagen Polo TSI – 110 ch

Avec la mise à niveau BS6, Volkswagen a abandonné le moteur turbo essence 1,2 litre et le moteur diesel 1,5 litre de la Polo. Au lieu de cela, il obtient maintenant un moteur à essence turbo à trois cylindres de 1,0 litre qui est encore plus puissant. Cependant, il perd la boîte de vitesses DSG à 7 rapports très appréciée.

Spécifications du moteur – TSI turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre

Options de boîte de vitesses – 6 vitesses MT et 6 vitesses AT

Prix ​​- Rs 8.02 Lakhs à Rs 9.12 Lakhs

Hyundai Grand i10 Nios Turbo – 100 ch

Hyundai a lancé l’itération Turbo du Grand i10 Nios peu après l’avoir présentée à l’Expo Auto. Il emprunte son moteur à Hyundai Venue, mais en raison de la consommation de carburant, ses chiffres ont été abaissés. Le même moteur vient également sur Hyundai Aura.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre

Options de boîte de vitesses – MT à 5 vitesses

Prix ​​- 7,68 Lakhs à 7,73 Lakhs

Tata Nexon Essence – 120 PS

À ce jour, Nexon est le SUV compact le plus puissant d’Inde. Récemment, il a reçu une augmentation de puissance sur son moteur turbo essence trois cylindres de 1,2 litre. Plus tôt, le SUV a produit 110 PS de puissance de crête. Fait intéressant, les chiffres de puissance de ses moteurs à essence et diesel étaient les mêmes.

Spécifications du moteur – turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre

Options de boîte de vitesses – 6 vitesses MT et 6 vitesses AMT

Prix ​​- Rs 6.95 Lakhs à Rs 11.20 Lakhs

Ford Figo Diesel – 100 ch

Figo Diesel est l’un des meilleurs hayon diesel en Inde. Bien que cela puisse donner des sensations old-school, mais le hayon est très amusant à conduire. Même son moteur à essence est quelque chose que vous devriez essayer, mais chaque jour, une voiture Ford diesel est meilleure.

Spécifications du moteur – turbo-diesel à quatre cylindres de 1,5 litre

Options de boîte de vitesses – MT à 5 vitesses

Prix ​​- Rs 6,86 Lakhs à Rs 7,85 Lakhs

Ford Freestyle Diesel – 100 ch

Si vous voulez quelque chose d’encore plus amusant et probablement une chance de faire du tout-terrain doux, Freestyle est la mise à niveau parfaite de Figo. Il obtient le même moteur mais des mécaniques révisées. Comme, la suspension a été modifiée, les pare-chocs relevés et de légères modifications de la manipulation.

Spécifications du moteur – turbo-diesel à quatre cylindres de 1,5 litre

Options de boîte de vitesses – MT à 5 vitesses

Prix ​​- Rs 7,34 Lakhs à Rs 8,19 Lakhs

Mahindra XUV300 Diesel – 110 ch

Nous savons que le XUV300 Diesel n’est pas le plus puissant de sa catégorie mais offre le couple le plus élevé. Son moteur turbo-diesel à quatre cylindres de 1,5 litre produit 300 Nm de couple maximal.

Spécifications du moteur – turbo-diesel à quatre cylindres de 1,5 litre

Options de boîte de vitesses – 6 vitesses MT / 6 vitesses AMT

Prix ​​- Rs 8,69 Lakhs à Rs 12,69 Lakhs

Honda City Essence – 118 PS

Nous n’aurions certainement pas pu oublier Honda City i-VTEC de la liste. Sous son règne de 22 ans, City Petrol a toujours été une berline amusante à conduire. Avec sa technologie i-VTEC et son moteur à haut régime, City est l’une des meilleures berlines à conduire.

Spécifications du moteur – i-VTEC essence quatre cylindres de 1,5 litre

Options de boîte de vitesses – MT / CVT à 5 vitesses

Prix ​​- Rs 9,91 Lakhs à Rs 14,31 Lakhs

(Remarque – Certaines voitures de la liste dépassent 10 Lakhs, mais au moins une de leurs variantes est sous ce budget).