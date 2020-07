TimTheTatman prévoit de faire «plus d’efforts» pour créer des vidéos YouTube

in

TimTheTatman a peut-être un contrat exclusif avec Twitch pour la diffusion en direct, mais le créateur de contenu titulaire sait que pour maximiser sa marque, il doit bien connaître toutes les formes de médias, y compris YouTube.

En parlant à ses téléspectateurs en streaming aujourd’hui, Tim a déclaré qu’il avait l’intention de faire plus avec sa chaîne YouTube dans les mois à venir. Et bien qu’il n’ait pas donné trop de détails, il a suggéré que de nouvelles fonctionnalités vidéo, telles que des vidéos d’introduction, pourraient être à venir.

De nombreux streamers Twitch utilisent YouTube comme source secondaire de revenus en publiant des vidéos. Mais une grande partie du contenu YouTube traditionnel créé par les streamers Twitch est aussi simple qu’une diffusion Twitch téléchargée.

Voyant la façon dont sa chaîne s’est développée au cours de la dernière année, Tim sait que pour vraiment capitaliser sur le marché de YouTube, il doit être différent.

«J’avais l’habitude de regarder mes vidéos, et si mes vidéos obtenaient 100 000 vues en quatre heures, je pensais que c’était une vidéo banger», dit-il. « Désormais, si je n’obtiens pas 100 000 vues au cours des quatre premières heures, c’est considéré comme une vidéo de bas niveau. »

NICKMERCS, qui est un ami de Tim et un autre streamer, a sa propre page YouTube assez réussie. Et bien qu’il soit également sous contrat pour la diffusion en direct sur Twitch, il essaie de rendre les vidéos YouTube uniques en ajoutant des éléments tels que des vidéos d’introduction pour les adapter à la plate-forme.

« Je comprends que c’est un public différent de Twitch », a déclaré Tim. «Et je vraiment… je ne veux pas qu’ils se sentent comme une houe. Tu sais ce que je dis? C’est comme s’ils obtenaient votre contenu recyclé. »

La chaîne YouTube de Tim compte actuellement 2,18 millions d’abonnés et la plupart de ses vidéos de la semaine dernière ont enregistré 300 000 vues ou plus, la plus regardée étant 707 000.

Ce genre de chiffres ne place pas nécessairement Tim dans le premier échelon des créateurs de contenu YouTube, mais sa croissance est incontestable. L’année dernière, il a gagné plus de 500 000 abonnés sur YouTube et son nombre de vues de vidéos est passé à 323 millions, contre 176 millions.

