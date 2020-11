Test de rendement énergétique réel de la Kia Sonet HTK 1,2 litre essence

Voici une vidéo détaillée où l’efficacité du carburant réservoir à réservoir de Kia Sonet HTK 1,2 litre essence a été réalisée. Les chiffres sont incroyables!

Les variantes de base de Kia Sonet sont livrées avec un moteur à essence quatre cylindres de 1,2 litre qui vient également sur Hyundai Venue, Aura, i20 et Grand i10 Nios. Sonet 1,2 litre essence prétend offrir une efficacité énergétique de 18,4 kmpl. Voici une vidéo créée par un propriétaire qui fait un test d’économie de carburant réservoir à réservoir du SUV sous-compact.

Le propriétaire remplit d’abord son réservoir plein puis, vous pouvez voir une autonomie de 689 kilomètres. Il essaie ensuite de tester la consommation de carburant dans le trafic urbain dense et même sur les autoroutes. Après avoir parcouru exactement 50 kilomètres avec un mélange des deux conditions, le propriétaire vient de remplir à nouveau le réservoir de carburant, ce qui lui donnera le kilométrage exact.

Le réservoir de carburant n’a utilisé que 2,67 litres pour cette course de 50 kilomètres, ce qui porte la consommation totale de carburant à 18,73 kmpl! C’est légèrement meilleur que le chiffre revendiqué par ARAI, ce qui le rend très économe en carburant. Si le parcours routier avait augmenté, l’économie se serait encore améliorée. Dans ce type de test, vous remplissez le réservoir, parcourez quelques kilomètres, puis faites le plein à nouveau. Divisez les kilomètres parcourus par le carburant rempli et vous avez votre kilométrage.

Les chiffres de kilométrage déclarés par ARAI sont testés dans des conditions différentes mais sur une route vide et c’est pourquoi il est plus élevé. Dans le monde réel, les chiffres du kilométrage diminuent généralement de 20 à 30%. Dans de très rares cas, de nombreux propriétaires peuvent faire correspondre l’économie de leur voiture aux chiffres ARAI, mais généralement, ils ne le font pas. Alors que beaucoup prétendent obtenir plus de kilométrage que les chiffres ARAI, cela est dû à une conduite détendue.

Le moteur à essence Kia Sonet 1,2 litre produit 83 PS et 113 Nm de couple maximal, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Les autres options de moteur comprennent un moteur turbo-diesel de 1,5 litre, associé à un MT 6 vitesses et un convertisseur de couple 6 vitesses. Le moteur turbo de 1,0 litre n’obtient pas une boîte de vitesses manuelle mais un iMT à 6 vitesses et un DCT à 7 vitesses.