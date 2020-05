TEMPEST TOSSED avec 18 pages First Look

DC Wonder Woman: Tempest Tossed réinvente la princesse amazonienne en tant que réfugiée venant en Amérique pour une nouvelle vie, et avec elle prévue pour le 2 juin, Newsarama a un premier aperçu de 18 pages.

« Il se déroule dans l’expérience de gens qui essaient de venir en Amérique dans le monde d’aujourd’hui. C’est le rêve américain que nous continuons à nous promettre, mais nous avons du mal à réaliser de la même manière pour les gens d’autres endroits, de tous les coins de la le monde « , a déclaré l’écrivain Laurie Halse Anderson à Newsarama.

Tempête jetée est dessiné par Leila Del Luca.

« Il y a eu beaucoup d’écrits à son sujet qui montrent qu’elle est une » autre « – nous le savons bien », a poursuivi Anderson. « Mais je voulais vraiment explorer cela parce que c’est l’une de mes choses préférées chez les adolescents à l’âge adulte, et ils commencent vraiment à comprendre le monde qui les entoure. Ils sont tellement motivés par le besoin de justice et d’équité. Et je voulais voir Wonder Woman, la jeune Diana, faire la même chose. «