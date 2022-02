Teen Wolf : le casting du film dévoilé avec des absents ?

Plusieurs membres du casting original sont de retour pour le film de Teen Wolf, notamment Tyler Posey et Crystal Reed. L’une des séries préférées des fans de MTV fait un retour anticipé cinq ans seulement après sa conclusion.

Cependant, au lieu d’une septième saison, Paramount+ produit un film de renaissance de Teen Wolf qui reprendra quelque temps après la fin de la série, avec le showrunner original Jeff Davis de retour pour écrire le scénario. Teen Wolf, basée sur la franchise cinématographique comique de 1985, a été réimaginée en drame surnaturel en 2011. Elle suivait Scott McCall qui voyait sa vie entière changer après avoir été mordu par un loup-garou Alpha.

Pendant toute la durée de Teen Wolf, la série a vu l’évolution de Scott avant de devenir lui-même un alpha tout en protégeant sa ville natale, Beacon Hills. La série est devenue l’un des plus grands succès de MTV, surtout au moment où les réseaux sociaux sont devenus ce qu’ils sont aujourd’hui, principalement sur Twitter. En plus de son exploration approfondie des créatures surnaturelles, Teen Wolf a été très bien accueillie par la critique pour son côté comique et sa grande représentation de la communauté LGBTQ+. Bien qu’une renaissance ait toujours été possible, les retrouvailles ont eu lieu plus tôt que prévu.

Plus de six mois se sont écoulés depuis l’annonce initiale, mais de nouveaux détails ont finalement émergé pour le film de reprise. Paramount+ a révélé, via EW, que plus d’une douzaine de membres du casting original de la série MTV, dont Posey et Reed, sont de retour. Pour l’instant, Dylan O’Brien, Tyler Hoechlin et Arden Cho ne sont pas attachés au projet. Voici la liste complète des acteurs confirmés pour le film Teen Wolf :

Tyler Posey dans le rôle de Scott McCall

Crystal Reed : Allison Argent

Holland Roden : Lydia Martin

Colton Haynes : Jackson Whittemore

Shelley Hennig : Malia Tate

Linden Ashby : Shérif Noah Stilinski

Orny Adams : Entraîneur Bobby Finstock

JR Bourne : Chris Argent

Seth Gilliam : Dr. Alan Deaton

Ryan Kelley : Adjoint Jordan Parrish

Melissa Ponzio : Melissa McCall

Dylan Sprayberry : Liam Dunbar

L’absence de Derek Hale de Hoechlin, qui a quitté la série après la saison 4 de Teen Wolf, est probablement due à son emploi du temps chargé en tant que tête d’affiche de Superman & Lois sur The CW. Cependant, Deadline rapporte que son statut est « en évolution », car les plans pourraient potentiellement changer en cours de route. Si O’Brien ne revient pas dans le rôle de Stiles Stilinksi, c’est probablement en raison des engagements cinématographiques toujours plus nombreux de l’acteur. Kira Yukimura (Cho) aurait refusé d’embarquer dans le projet après s’être vu offrir la moitié du salaire que les trois autres co-stars féminines recevaient. Cela renvoie également à la période délicate qui a suivi la saison 5 de Teen Wolf, lorsque Cho a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la sixième saison, laissant de nombreux fans se demander ce qui s’est passé en coulisses.

Le plus grand mystère est de savoir comment le personnage de Reed, qui a été tué dans la saison 3 de Teen Wolf, sera intégré au film. Compte tenu de la façon dont les dernières saisons ont fait en sorte que sa mort reste gravée dans les mémoires, une renaissance semble hautement improbable, mais il y a encore d’autres façons pour Reed de revenir dans le film. Sans annuler la mort d’Allison, le scénario le plus probable serait qu’elle apparaisse dans de nouveaux flashbacks ou sous forme d’hallucination pour Scott et les autres personnages. La Paramount+ n’ayant pas encore fixé de date de sortie, de nouveaux détails vont probablement commencer à apparaître pour le film Teen Wolf, avec, espérons-le, des membres du casting plus connus.