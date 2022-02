Loki saison 2 : Owen Wilson confirme le retour de la série et le tournage commence bientôt !

Si les séries Disney+ MCU ont permis aux fans d’en savoir plus sur certains de leurs super-héros préférés, l’un des aspects les plus réussis de Loki, interprété par Tom Hiddleston l’année dernière, a été l’introduction d’Owen Wilson dans le rôle de Mobius. C’est donc une bonne nouvelle pour l’agent moustachu de la TVA, car l’acteur a confirmé son retour pour la saison 2.

C’est lors d’un entretien avec The Wrap pour la promotion de son dernier film, Marry Me, que Owen Wilson a répondu à contrecœur à une question de leur « Auto-Complete Interview », une section dans laquelle les acteurs répondent aux questions les plus recherchées sur Google à leur sujet. L’une de ces questions était « Est-ce que Owen Wilson revient dans le rôle de Loki ? », à laquelle la star de French Dispatch a répondu « Oui, il revient dans le rôle de Loki ».

Ce n’est pas tout ce que Owen Wilson a confirmé à propos de la saison 2 de Loki, car il a ajouté :

« Et je pense que nous allons commencer à tourner ça très bientôt. J’ai passé un bon moment à travailler sur Loki. J’ai vraiment apprécié Tom Hiddleston et toutes les personnes qui y ont travaillé. »

Des nouvelles excitantes sur les deux plans, le retour imminent de Loki rejoignant un calendrier du MCU sur petit écran bien rempli, avec Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel et Secret Invasion.

Loki de Marvel Studios met en scène le Dieu de la malice qui sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers : Endgame.

Loki est disponible en streaming dès maintenant sur Disney+ et comprend un casting incluant Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sasha Lane, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Deobia Oparei, Jack Veal, Richard E. Grant et Jonathan Majors.