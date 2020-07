Skater XL – bande-annonce de lancement pour la sortie d’aujourd’hui

Les studios Easy Day ont sorti leur simulation de skate aujourd’hui Patineur XL, à laquelle la bande-annonce de lancement officielle est montrée. Patineur XL est le premier titre de skateboard authentique en plus de dix ans qui innove avec des commandes révolutionnaires et réactives.

Dans Patineur XL Plongez-vous dans un paradis du skateboard qui se dirige vers les spots de skate les plus célèbres au monde, notamment Downtown LA, la gigantesque Big Ramp, Easy Day High, ainsi que des cartes créées par la communauté comme Grant Park, Hudland ou Streets. Glissez-vous dans les rôles des professionnels du skateboard Tiago Lemos, Evan Smith, Tom Asta et Brandon Westgate ou personnalisez votre propre légende du skateboard avec des équipements de plus de 30 vraies marques de skate.

«Notre objectif était de développer davantage le genre et de capturer le plaisir et l’expression personnelle du skateboard plus que tout autre jeu précédent. Cela a commencé avec le contrôle total du pied et la physique de chaque pédale plutôt que les animations prédéfinies qui faisaient le travail », a déclaré Dain Hedgpeth d’Easy Day Studios. «Le lancement d’aujourd’hui est le point culminant d’années de développement tête en bas qui travaille directement avec notre communauté. Ils en faisaient partie, y compris la conception de la carte, les nouveaux contrôles et même la promotion du jeu. «

Patineur XL est disponible maintenant.