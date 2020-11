Sir Elton John adore nettoyer sa maison

2020-11-08 19:30:04

Sir Elton John est «très bon» pour nettoyer sa maison, car il dit qu’il aime garder sa maison «impeccable», mais n’aime pas le laver ou le repasser.

Le hitmaker ‘Tiny Dancer’ est fier de la façon dont il garde sa maison «vierge» – qu’il partage avec son mari David Furnish et leurs deux enfants, Elijah, sept ans, et Zachary, neuf ans – comme il l’a dit, alors qu’il déteste faire le » lavage et repassage », il est particulièrement habile à passer l’aspirateur.

Il a déclaré: «Je ne suis pas doué pour le lavage et le repassage, mais je suis très doué pour l’aspirateur et le polissage. Ma maison est impeccable.

Elton planifie actuellement sa retraite après avoir dû interrompre sa tournée d’adieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus, et a déclaré que sa décision d’arrêter de voyager dans le monde avait été principalement influencée par ses enfants.

S’adressant au journal The Sun on Sunday, il a ajouté: «David et moi avons regardé nos vies, et la vie des garçons, et il a dit:« Ils vont être à l’école et vous êtes sur la route tout le temps ».

«Avant les enfants, c’est tout ce que je voulais faire. J’allais mourir sur scène. Maintenant, je veux passer du temps avec ma famille. Je veux être avec mes enfants quand ils ont besoin de moi.

Pendant ce temps, l’icône musicale de 73 ans a récemment déclaré qu’il adorait passer « chaque jour » du verrouillage du coronavirus avec sa famille.

Il a partagé: «La grande chose à propos du verrouillage, et de la lueur d’espoir, c’est que j’ai passé tellement de temps avec Zachary, Elijah et David.

« Je ne passe jamais beaucoup de temps avec eux de toute façon, donc depuis mars, lorsque nous avons quitté l’Australie, nous avons été complètement confinés à Los Angeles ou en Grande-Bretagne et nous avons passé chaque jour ensemble et c’était merveilleux. »

