Rogue Card Prize Looter rejoint Hearthstone’s Madness à l’extension Darkmoon Faire

La folie à la foire de Sombrelune, Hearthstone’s l’extension à venir, est presque là, avec le retour des anciens dieux, 135 nouvelles cartes et le nouveau mot-clé Corrupt.

La dernière carte à être révélée est Prize Looter, un serviteur Rogue à un coût avec deux attaques, une santé et un combo. Il inflige une blessure à un serviteur pour chaque autre carte que vous avez jouée ce tour-ci.

Prize Looter est une carte étonnamment forte et fournira, dans le bon deck, une bonne partie de la valeur. Il ne coûte qu’un seul mana et devrait s’intégrer assez facilement dans un certain nombre de decks Rogue. Miracle Rogue se démarque cependant.

Le seul inconvénient de Prize Looter est qu’il ne cible que les sbires et ne peut pas infliger de dégâts au visage. Même ainsi, c’est une carte de tempo solide. Séchez, congelez ou utilisez un piège, et votre fidèle pilleur de prix ramassera les pièces.

La folie à la foire de Sombrelune, qui devrait sortir le 17 novembre, peut être précommandé aujourd’hui dans l’un des deux lots de la boutique en ligne de Blizzard.

