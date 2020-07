Rocket League deviendra free-to-play plus tard cette année

in

Après cinq ans en tant que jeu premium, Rocket League deviendra free-to-play plus tard cet été. Le changement se produira dans le cadre d’une mise à jour plus substantielle de la Rocket League qui comprend des modifications importantes des tournois et des systèmes de défis actuels du jeu.

La mise à jour se déroule parallèlement au lancement de Rocket League sur Epic Games Store. Cependant, ne vous inquiétez pas de perdre quoi que ce soit si vous passez à Epic, car la mise à jour introduira également une progression multiplateforme pour votre inventaire d’objets, la progression de Rocket Pass et le classement concurrentiel – afin que vous puissiez vous déplacer librement entre les plates-formes. La version Epic de Rocket League fonctionnera de la même manière que les autres versions et proposera un jeu multiplateforme en tant que tel.

Une fois que Rocket League a fait le saut vers le jeu gratuit, le jeu multijoueur sera entièrement pris en charge pour les futures mises à jour et fonctionnalités sur toutes les plates-formes. Cela dit, il ne sera plus disponible au téléchargement sur Steam. Cela signifie que vous pouvez toujours y jouer sur Steam et bénéficier du contenu et des mises à jour futurs, mais les nouveaux joueurs ne pourront pas le télécharger. Donc, si vous avez envie de jouer à Rocket League sur Steam à l’avenir, mieux vaut le télécharger maintenant.

Il y a aussi d’autres goodies. Si vous avez déjà acheté Rocket League, vous bénéficierez du boost cosmos fané. Si vous le prenez avant que la mise à jour gratuite ne se produise plus tard cette année, vous obtenez le statut Legacy et divers produits cosmétiques tels que le boost de cosmos doré et les roues dieci-oro.

Alors que Rocket League est sorti il ​​y a quelque temps, il continue de se renforcer. En mars, le jeu indépendant a établi un nouveau record de joueurs simultanés d’environ un demi-million d’utilisateurs.

En attendant, vous pouvez consulter nos conseils de la Rocket League si vous souhaitez vous entraîner à l’afflux de nouveaux joueurs plus tard cette année.

