Rocket Lab tentera de récupérer un booster Electron lors du lancement du 15 novembre

Rocket Lab prévoit de faire un grand pas en avant vers la réutilisation des booster ce mois-ci.

La société basée en Californie vise à récupérer le premier étage de sa fusée Electron à deux étages lors de sa prochaine mission, qui devrait décoller de Nouvelle-Zélande lors d’une fenêtre qui ouvrira le 15 novembre.

Après avoir aidé au lancement de 30 petits satellites pour la mission, qui s’appelle «Return to Sender», la première étape retournera sur Terre pour un plongeon océanique en douceur et parachute. Le personnel du Rocket Lab pêchera ensuite le propulseur hors de l’océan Pacifique et le transportera à terre pour une inspection approfondie.

« Une fois que nous l’avons ramené dans l’usine, c’est comme un CSI [crime scene investigation], vraiment « , a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, lors d’une téléconférence mercredi 4 novembre. » Nous allons tout démonter et vraiment, vraiment creuser dans les performances de chacun des composants des sous-ensembles. «

Ces analyses éclaireront les efforts de Rocket Lab pour rendre réutilisable le premier étage d’Electron de 17 mètres de haut. Finalement, la société prévoit d’arracher les premiers étages tombants du ciel avec un hélicoptère et de les remettre sur la rampe de lancement relativement rapidement après avoir effectué toute rénovation nécessaire. (L’électron est trop petit pour effectuer des atterrissages verticaux et motorisés comme le font les premiers étages des grosses fusées Falcon 9 de SpaceX; il ne peut pas transporter suffisamment de carburant pour avoir la quantité nécessaire restante pour le processus de toucher des roues, a déclaré Beck.)

Réaliser cette vision pourrait réduire considérablement les coûts pour Rocket Lab et ses clients, mais la société poursuit sa réutilisation principalement pour augmenter son taux de production de fusées et sa fréquence de lancement potentielle, a déclaré Beck.

«Même si c’est économiquement neutre, le fait que nous n’ayons pas à construire plus de véhicules dans la même usine est un très gros avantage», a-t-il déclaré.

Rocket Lab a annoncé pour la première fois ses ambitions de réutilisabilité en août 2019, et la société a fait des progrès considérables depuis lors. Par exemple, Rocket Lab a guidé avec succès les premiers étages d’Electron vers la Terre à deux reprises sans parachutes, après des lancements en décembre 2019 et janvier 2020, rassemblant de nombreuses données dans le processus. La société a également effectué des tests de déploiement de parachutes avec des faux boosters, et a attrapé un rappel simulé avec un hélicoptère lors d’un test de chute en mars dernier.

Mais Rocket Lab n’est pas encore prêt à essayer le hic de l’hélicoptère lors d’un lancement de bonne foi, a déclaré Beck, soulignant que la société souhaitait collecter plus de données sur l’environnement de rentrée et l’état dans lequel se trouve un booster Electron après l’avoir vécu. De plus, Rocket Lab veut être sûr de savoir comment «passiver» un premier étage tombant avant de trouver un hélicoptère, et un pilote, n’importe où à proximité. Nous sommes donc susceptibles de voir quelques projections plus guidées comme celle présentée sur « Return to Sender » avant qu’un hélicoptère ne soit impliqué, a déclaré Beck.

« Return to Sender » sera la 16e mission Electron. Rocket Lab avait prévu de mener le soft splashdown pendant le vol numéro 17, mais le personnel de la compagnie a tout préparé à temps pour « Return to Sender », donc le calendrier s’est déplacé vers la gauche, a déclaré Beck.

Electron est conçu pour permettre aux petits satellites de se déplacer en orbite. La fusée peut peser environ 660 livres. (300 kilogrammes) de charge utile en orbite terrestre basse à chaque décollage d’environ 7 millions de dollars.

« Return to Sender » sera la mission la plus diversifiée d’Electron à ce jour. Les 30 satellites impliqués mèneront un large éventail d’opérations, allant de la surveillance (souvent erronée) des flottes de pêche au test d’un système d’attache conçu pour accélérer la rentrée des satellites et ainsi atténuer le problème croissant des débris spatiaux. Vous pouvez en savoir plus sur la mission et ses charges utiles via Rocket Lab ici.

