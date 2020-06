RHOA: Eva Marcille a fini avec le spectacle

Si vous cherchez à regarder Artemis Fowl gratuitement ce week-end, vous n’avez pas de chance. Disney + semble avoir mis fin à ses essais gratuits et n’offrira plus de sept jours aux nouveaux abonnés pour essayer le service, rapporte The Verge.

Disney + a supprimé toute mention de l’essai gratuit de son site Web et de son application, et les utilisateurs qui s’inscrivent à Disney + pour la première fois ne sont plus invités à essayer le service, mais sont plutôt invités à commencer les paiements immédiatement.

«Nous continuons de tester et d’évaluer différents marketing, offres et promotions pour développer Disney +. Le service a été fixé sur une proposition de rapport qualité-prix attrayante qui, à notre avis, offre une offre de divertissement convaincante à elle seule », a déclaré un porte-parole de Disney à The Verge.

Presque toutes les autres plateformes de streaming offrent une période d’essai gratuite. Netflix offre 30 jours gratuits aux nouveaux clients, tandis que Hulu propose un essai Hulu + Live TV de 7 jours et un essai de 30 jours pour ses services d’abonnement de base. Apple TV +, fuboTV et Sling TV offrent également des essais gratuits aux nouveaux utilisateurs.

Depuis le lancement de Disney + à l’automne dernier, il offre une semaine gratuite aux nouveaux utilisateurs pour tester le service, leur permettant de regarder n’importe quelle programmation et de leur donner la possibilité d’annuler avant la fin des sept jours.

On ne sait pas quand Disney + a mis fin à l’offre, mais le moment coïncide avec un nouveau lancement très attendu du service. Disney + sera la maison exclusive de streaming pour Hamilton à partir du 3 juillet. Maintenant, toute personne qui souhaite diffuser Hamilton devra s’inscrire à Disney + s’ils ne sont pas des clients actuels. L’option la moins chère consiste à payer un mois de service, ce qui coûte 6,99 $, mais Disney + propose également un forfait avec Hulu et ESPN +, qui coûte 12,99 $ par mois.

Hamilton devait initialement faire ses débuts dans les salles de cinéma en 2021, mais Disney + a obtenu le titre en streaming plus tôt que prévu en raison de la pandémie de coronavirus. La version à venir à Disney + le mois prochain est une performance filmée de la production de Broadway, avec Lin-Manuel Miranda comme Alexander Hamilton, Daveed Diggs comme Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson, Renée Elise Goldsberry comme Angelica Schuyler et Leslie Odom, Jr. comme Aaron Burr.