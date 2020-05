Réouverture de Walt Disney World, univers épique retardé et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Tout d’abord, la bonne nouvelle. Comme vous l’avez sans doute déjà entendu, Walt Disney World à Orlando a soumis une proposition de réouverture à l’Orange County Task Force. Contrairement à Universal Studios Orlando et SeaWorld Orlando, qui prévoient tous deux de rouvrir dans les prochains jours, Disney prend son temps: le Magic Kingdom et le Disney’s Animal Kingdom rouvriront le 11 juillet, tandis que Epcot et Disney’s Hollywood Studios rouvriront le 15 juillet. Une fois que vous y êtes, vous devrez porter un masque en tout temps, vous éloigner socialement partout, préparer des commandes de repas sans contact, et plus encore. C’est sans aucun doute le plan de parc à thème le plus prudent à ce jour, et donc le plus intelligent.

Toutefois. Imaginons que vous soyez très heureux d’aller à Disney World. (À ce stade, qui ne le serait pas?) Vous et votre famille êtes heureux de porter des masques – c’est la chose sûre et intelligente à faire. Pourtant, vous vous demandez peut-être comment Disney appliquera cette règle, sans parler des autres, une fois que vous serez dans le parc. Si vous avez de petits enfants, vous craignez peut-être qu’ils enlèvent un masque à un moment donné. Ou, enfer, vous pourrait retirer le vôtre si vous vous sentez mal à l’aise. Le même jour, Disney a annoncé leurs plans, CNN a interviewé le PDG de Disney, Bob Chapek, et lui a posé cette question. Sa réponse a été… une non-réponse douloureuse, sans aucun sens clair à part «Nous allons appliquer la règle». Oui, Bob, mais… comment? Si la réponse est: « Si vous enlevez un masque, vous êtes sorti, point final, point final », alors dites-le. Les réponses ici peuvent être trop dures pour certaines personnes, mais le reste d’entre nous doit savoir avec certitude avant de perdre quelques milliers de dollars lors d’un voyage en famille.

Pour l’instant, au moins, ceux d’entre nous plus proches de la côte ouest devront attendre un peu plus longtemps. À ce stade, même si le plan de réouverture de Disney World promet presque certainement le même type de directives que nous pouvons attendre à Disneyland, il n’y a pas de calendrier pour la réouverture à Anaheim. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré, plus tôt cette semaine, que les parcs à thème comme Disneyland faisaient partie du groupe d’entreprises de la phase 3 qui pouvaient commencer à se préparer à la réouverture. Et Disneyland célèbre son 65e anniversaire le 17 juillet. Il est donc tout à fait possible que nous soyons sur le point d’entendre une certaine date de réouverture très bientôt. (Il est également extrêmement possible que voyager dans un parc à thème cet été, distanciation sociale et capacité limitée ou non, soit imprudent. Mais… oui.)

Si vous avez suivi les informations concernant le coronavirus (que… vous l’espérez, vous l’avez), vous savez sans aucun doute que de nombreux pays d’Asie ont mieux réussi à supprimer la propagation du virus. Ainsi, alors que Shanghai Disneyland continue de fonctionner dans ce nouvel environnement, d’autres parcs s’apprêtent à faire de même. À Osaka, Universal Studios Japan est désormais autorisé à commencer sa réouverture, en raison de la levée des restrictions d’urgence. Et à Hong Kong Disneyland, les Cast Members passeraient par une ouverture en douceur, ce qui pourrait conduire à l’annonce d’une date de réouverture difficile pour les invités.

Bien sûr, bien qu’il existe de nombreuses bonnes histoires sur la réouverture de ces parcs pour le public, le fait que nous soyons tous enfermés depuis quelques mois signifie que certaines histoires sont un peu plus décevantes dans leur frivolité. Si vous êtes un fan de Nintendo, vous êtes sur le point de participer au lancement d’Epic Universe à Universal Studios Orlando. Et tandis que ce parc ouvrira un jour, son arrivée prévue en 2023 a été repoussée: la construction s’est arrêtée indéfiniment sur le parc. Comme le note un exécutif d’Universal, l’Univers épique est un «grand swing de capital», donc Universal doit se regrouper en premier.

