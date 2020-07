Rencontre entre l’éclipse lunaire et Jupiter : phénomène cosmique de ce Juillet 2020

La pleine lune de juillet, également connue sous le nom de « Buck Moon » ou « Thunder Moon », se produit juste après minuit le dimanche 5 juillet, avec la lune atteignant la pleine phase à 00h44 HAE (0444 GMT). Une éclipse lunaire pénumbrale commence seulement 14 minutes plus tôt, selon SkyCal de la NASA, et la lune sera à quelques degrés de Jupiter, la plus grande planète.

L’éclipse subtile sera visible par les observateurs d’Europe occidentale, d’Afrique, de la majeure partie de l’Amérique du Nord, de toute l’Amérique du Sud et aussi à l’ouest que la Nouvelle-Zélande. Dans certaines parties de l’Afrique et de l’Europe, l’éclipse se produira au coucher de la lune, tandis que dans les régions les plus à l’ouest telles que la Nouvelle-Zélande et Hawaï, elle se produira au lever de la lune. Dans les Amériques, l’éclipse sera visible vers le milieu de la nuit lorsque la lune est la plus haute dans le ciel, bien que cela varie avec la longitude.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la lune est de l’autre côté de la Terre par rapport au soleil et traverse l’ombre de la Terre. UNE pénumbral l’éclipse est celle où la lune n’atteint pas la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre; si vous vous teniez sur la lune, vous ne verriez que la Terre éclipser partiellement le soleil. Au lieu de devenir complètement sombre, comme lors de certaines éclipses partielles et totales, la lune s’assombrit et semble parfois un peu plus gris-brun que le blanc habituel. Dans ce cas, la lune sera à moitié recouverte par la pénombre à l’éclipse maximale.

L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project en Italie a capturé ces images d’une éclipse lunaire pénumbrale du 10 au 11 février 2017. (Crédit d’image: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project)

Comment voir l’éclipse

Selon l’heure et la date, à New York, l’éclipse commencera à 23 h 07. heure locale samedi (4 juillet), avec la lune à environ 19,5 degrés au-dessus de l’horizon sud-sud-est. L’éclipse maximale se produit dimanche à 12 h 29 et l’éclipse se termine à 1 h 52.

Ces heures seront une heure plus tôt à Chicago: 22 h 07. heure locale pour le début de l’éclipse, la mi-éclipse se produisant à 23 h 29. et l’éclipse se terminant à 12 h 52. La plus grande différence sera l’altitude de la lune; il ne sera qu’à 13 degrés au-dessus de l’horizon. Dans les régions de l’hémisphère Nord, l’ombre apparaîtra pour couper le « sommet » de la lune.

This NASA map shows where the partial lunar eclipse of July 4-5, 2020 will be visible. (Image credit: Fred Espenak/NASA)

Les observateurs du ciel dans l’hémisphère sud verront la lune plus haut dans le ciel; l’orientation de l’ombre sera également différente (comme on la voit sous un angle différent à la surface de la Terre).

Ceux qui l’attraperont à Sao Paulo, au ., verront l’éclipse commencer à 12 h 07, heure locale, le 5 juillet, et la lune sera à 89 degrés au-dessus de l’horizon, presque directement au-dessus. L’éclipse médiane a lieu à 1 h 29 et l’éclipse se termine à 2 h 52. L’ombre semblera se déplacer sur le côté droit (est) de la lune.

En Afrique australe, la lune sera sur le point de se coucher lorsque l’éclipse aura lieu dimanche matin, à 5 h 07, heure locale. La mi-éclipse se produit à 6 h 29 et l’éclipse se termine à 7 h 52, environ une minute avant le lever du soleil. Le coucher de la lune est à 8 h 03, donc l’éclipse se produit avec la lune près de l’horizon. L’ombre pénombre, manquant de beaucoup de contraste, sera difficile à voir car le ciel s’éclaircit.

Planètes visibles

Pendant l’éclipse, les observateurs verront la planète lumineuse Jupiter près de la lune. La lune et Jupiter seront en conjonction à 17 h 38. EDT (2138 GMT) dimanche, ce qui signifie qu’ils partageront la même longitude céleste alors qu’ils approchent de près; les deux objets seront à un peu moins de 2 degrés l’un de l’autre, selon In-The-Sky.org. (Pour référence, votre poing fermé tenu à bout de bras mesure environ 10 degrés de large.)

Comme la conjonction réelle aura lieu pendant la journée – le soleil ne se couche pas à New York avant 20h30. heure locale – la lune se sera éloignée un peu plus de Jupiter, mais elles apparaîtront encore relativement proches. Pour les observateurs du ciel à New York, Jupiter se lève à 20h59. heure locale, et la lune se lève à 21h16, avec la lune apparaissant juste en dessous de Jupiter. Les deux seront dans la constellation du Sagittaire. Rejoindre la lune et Jupiter dans le ciel sera Saturne, qui apparaîtra dimanche à gauche de la lune et de Jupiter, se levant à 21h16. à New York.

(Crédit d’image: NASA JPL)

(Crédit d'image: NASA JPL)

La lune fera une passe rapprochée de la planète annelée lundi 6 juillet à 4 h 38 HAE (08 h 38 GMT). Saturne sera à environ 20 degrés au-dessus de l'horizon sud-ouest et la lune à environ trois degrés plus bas. Les deux corps passeront à moins de deux degrés et demi l'un de l'autre, soit environ cinq fois le diamètre apparent de la pleine lune. La nuit de la pleine lune, Mars sera également visible. La planète rouge s'élève au-dessus de New York à 00 h 26, heure locale, dimanche, dans la constellation des Poissons, et reste visible dans le ciel jusqu'au matin (elle atteint son altitude la plus élevée à 6 h 21, mais le soleil aura déjà levé à 5 h 31, heure locale.) Vénus sera une étoile brillante du matin, se levant dimanche matin à 3 h 22, heure locale, à New York. Un bon exercice consiste à voir combien de temps la planète, qui est à la magnitude -4,4, reste visible lorsque le ciel s'éclaircit à l'aube (la magnitude est une mesure de la luminosité d'un objet). Cherchez Vénus à l'est, dans la constellation du Taureau. Le mercure sera effectivement invisible car il ne monte que huit minutes avant le lever du soleil. Comment le Buck Moon a obtenu son nom Les peuples autochtones des Amériques portaient divers noms pour la pleine lune de juillet; les noms reflètent que dans l'hémisphère nord c'est l'été et dans l'hémisphère sud c'est l'hiver. « Traditionnellement, la pleine lune de juillet est appelée Buck Moon parce que les bois d'un mâle sont en pleine croissance en ce moment », selon l'Almanach du Vieux fermier. « Cette pleine lune était également connue sous le nom de Thunder Moon car les orages sont si fréquents au cours de ce mois. »

Eclipse lunaire.

Le nom « Thunder Moon » a été adapté des peuples autochtones de ce qui est maintenant l’est des États-Unis, où l’été est la saison des orages. Cependant, la pleine lune de juillet avait d’autres noms. Selon la Ontario Native Literacy Coalition, les Ojibwe l’appelaient la Raspberry Moon, tandis que les Cris l’appelaient la Feather Molting Moon, car certains oiseaux commencent à muer en été.

Les Maoris de Nouvelle-Zélande utilisaient un calendrier lunaire appelé maramataka qui mesurait les mois entre les nouvelles lunes successives. Le mois lunaire de juin à juillet (qui s’étend cette année sur les nouvelles lunes du 21 juin au 20 juillet) s’appelle Hōngongoi, ou « l’homme est maintenant extrêmement froid et aime les incendies devant lesquels il se prélasse ». selon l’Encyclopedia of New Zealand. Ce mois lunaire était, pour les Maoris, le deuxième mois de l’année.

