Regardez l’AMD Ryzen 7 4700G exécuter GTA 5 et Death Stranding avec des réglages élevés

AMD a récemment annoncé ses APU Ryzen de la série 4000 – des puces de grande valeur qui entassent les cœurs graphiques Vega dans la puce pour offrir la possibilité de jouer sans GPU dédié, ce qui pourrait permettre aux utilisateurs d’économiser une grosse somme d’argent sur l’une des meilleures cartes graphiques. Et si vous vous demandez comment ces APU (unités de traitement accéléré) fonctionnent dans la nature, vous avez de la chance!

TechEpiphany a mis en ligne des vidéos de performances pour l’APU phare ‘Renoir’, l’AMD Ryzen 7 4700G. Ces vidéos sont ajoutées à une liste de lecture de référence et incluent des repères de jeu pour Death Stranding, Doom Eternal, Assassin’s Creed Odyssey et GTA 5.

L’APU haut de gamme ne manque pas non plus de livrer. Ses huit cœurs de processeur et de graphiques obtiennent des fréquences d’images fulgurantes sur des paramètres élevés dans ces jeux modernes, montrant à quel point AMD a optimisé l’architecture Vega maintenant légèrement vieillissante pour les normes graphiques d’aujourd’hui. En fin de compte, ce que nous voyons en regardant ces vidéos est un APU qui donne vraiment une offre de valeur potentiellement inégalée pour ceux qui veulent un budget ou une construction SFF (petit facteur de forme).

Si l’on en croit la récente fuite de prix de la série AMD 4000, le Ryzen 5 4650G pourrait finir par être un candidat à l’un des meilleurs processeurs de jeu, peut-être même évincer le Ryzen 5 3600 pour devenir notre recommandation numéro un – nous verrons . Mais, en regardant ces vidéos, c’est au sommet de la gamme APU que les choses deviennent vraiment impressionnantes.

Le 4700G peut être vu en train de jouer à Death Stranding à plus de 30 ips à 1080p et à plus de 60 ips à 720p sur des réglages élevés (détails du modèle très élevés, résolution d’ombre moyenne, occlusion ambiante activée et post-traitement, profondeur de champ et TAA activé). Des résultats tout aussi impressionnants sont affichés dans d’autres jeux comme Doom Eternal, qui flotte entre 40 et 70 ips à 1080p sur des réglages élevés.

Le 4700G, si l’on en croit la fuite de prix, coûtera un peu plus de 300 $ (environ 240 £), ce qui signifie qu’il se situera à peu près au même prix que le Ryzen 7 3700X et 3800X. Avec le 4700G doté de huit cœurs et 16 threads, d’une fréquence de suralimentation allant jusqu’à 4,4 GHz, et étant Zen 2, tout comme le 3700X et le 3800X, il pourrait offrir les mêmes performances de traitement que les deux processeurs haut de gamme pour le même prix – sauf avec l’ajout de graphiques Vega intégrés. Donc, pour quelqu’un qui souhaite commencer par une construction semi-économique, mais qui souhaite également avoir la possibilité d’ajouter simplement une carte graphique discrète pour en faire une version haut de gamme, le 4700G pourrait être le choix parfait.

