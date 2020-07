Regarder les captures d’écran de Dogs Legion avant Ubisoft

Cela fait un bon moment que Ubisoft n’a montré quelque chose de substantiel Watch Dogs Legion. Cela va bientôt changer grâce à Ubisoft Forward, un événement numérique qui sera mis en ligne plus tard cette semaine. Cependant, quelques morceaux ont fait leur apparition sur le Web à l’avance. Une poignée de captures d’écran qui fuient font actuellement le tour, avec un examen plus approfondi de l’interface utilisateur et du système de menu du titre.

Un total de cinq Watch Dogs Legion des images ont récemment émergé en ligne. Les captures d’écran ont depuis été téléchargées sur un album via Imgur. Découvrez-les dans la galerie ci-dessous:

Certes, cette sélection d’écrans n’a rien d’enthousiasmant. Pourtant, il est intéressant de regarder de plus près certains Regardez Dogs Legion’s systèmes de jeu centrés sur l’utilisateur. Une récente bande annonce d’Ubisoft montre clairement que Légion sera présenté lors de l’événement Ubisoft Forward de ce week-end. En tant que tel, les fans sont tenus d’en apprendre encore plus sur l’interface utilisateur et le menu, qui ont l’air plutôt rationalisés.

Watch Dogs Legion ne suit pas exactement les traces de ses deux prédécesseurs. Au lieu d’un protagoniste central, la nouvelle entrée permet aux joueurs d’assumer le rôle de n’importe quel personnage dans le jeu. Grâce à la «base de données relationnelle» d’Ubisoft Toronto – consensus – chaque PNJ possède une trame de fond unique. Ainsi, des détails complexes sur un personnage sont générés en temps réel, ce qui donne l’impression que chaque personnage choisi par un joueur a sa propre vie.

Un pré-show pour Ubisoft Forward sera mis en ligne le 12 juillet à 11h00 PST. Le spectacle proprement dit ne commencera pas trop longtemps par la suite à 12:00 pm PST.

[Source: Imgur via Wccftech]