Raising Dion Saison 2: Date de sortie de Netflix, ce que nous savons

Mises à jour de Raising Dion Saison 2: Le succès le plus inattendu de 2019 dans Netlfix était Raising Don, une émission à petit budget, qui était l’un des plus grands débuts de Netlfix. L’émission a connu un tel succès qu’elle a été renouvelée juste après la fin de la première saison. Raising Dion est une série dramatique de super-héros, on ne s’attendait pas à ce qu’il soit un succès, car c’était un film à petit budget et l’histoire était aussi un peu normale pour une série superhit.

La série est à l’origine adaptée d’un court métrage, sorti en 2015. Le film a gagné en chaleur sur Internet, alors Netflix x a obtenu une copie pour leur part du spectacle. Dennis Lui, l’auteur de la série, a participé à la construction du personnage de Raisin Don, après tout, c’était son film.

Raising Dion Season 2 date de sortie

Netflix a finalement annoncé le renouvellement de l’émission et il le lancera en juin 2020. Michael B. Jordan, Kenny Goodman, Kim Roth, Dennis Liu et Charles D. King’s Macro resteront tous dans des rôles de producteur exécutif également.

Ce spectacle avait une note IMDB de 7/10. Depuis sa sortie, les gens étaient fous de la série. Plus de 32 millions de téléspectateurs ont regardé Raising Dion au cours des quatre premières semaines. De plus, 60% des téléspectateurs venaient de l’extérieur des États-Unis.

La saison précédente s’est terminée dans un cliffhanger, et l’ennemi de Dion sera plus puissant dans la deuxième saison. Si l’histoire de Raising Dion peut durer au moins quatre saisons, ce sera amusant de regarder le personnage et l’acteur devenir un jeune homme.

