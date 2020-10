Qui est Justin Hensley? Rencontrez le nouveau petit ami de Jen Harley de Jersey Shore! – .

in

Jen Harley de Jersey Shore a profité d’annoncer pour annoncer sa nouvelle relation. Les fans veulent en savoir plus sur son petit ami Justin Hensley!

Le 28 octobre, Jen Harley a partagé des photos de son histoire avec son nouveau petit ami, dont une qui les capture en train de s’embrasser sur un bateau sous-titré «obsédé par toi», comme le rapporte le Daily Mail.

La relation de Justin et Jen a été officialisée sur Instagram le même week-end, son ex de Jersey Shore, Ronnie Ortiz, a confirmé sa nouvelle relation avec une photo Instagram.

Jen et Ronnie ont une fille ensemble appelée Ariana et ont connu des hauts et des bas bien documentés dans leur relation, y compris une charge de batterie domestique contre Ronnie.

Qui est Justin Hensley?

Justin Hensley compte actuellement plus de 67000 abonnés sur son Instagram sous le pseudonyme @ justinhensley24. L’homme d’affaires possède l’agence de mannequins The Rockstar Models et la société de vie nocturne The Rockstar Lifestyle Entertainment qui organise des soirées club à Miami.

Sa dernière entreprise le voit devenir le co-fondateur d’une société de conciergerie de luxe appelée Rockstar Lifestyle Concierge, qui fournit des manoirs, des yachts, des voitures exotiques, des jets privés, des transports en limousine et la sécurité.

Selon le site Web de The Rockstar Lifestyle, Justin a étudié à la Missouri State University avec des diplômes en finance et en économie. Il a ensuite commencé une carrière à Wall Street et a finalement lancé une agence de conseil financier pour les athlètes professionnels.

Justin a des jumeaux de 13 ans appelés Ayden et Ashley, et un Mini French Bulldog appelé Rambo.

Selon son Instagram, Justin Hensley est également sobre et a publié en 2019 une photo sous-titrée: «Aujourd’hui, je suis sobre depuis 29 jours et je suis aussi fier de cet accomplissement que de l’énorme succès de la première année de @therockstarlifestyleent de mon entreprise. @therockstarmodels »

Les relations de Jen Hartley

Jen est une débutante de Jersey Shore et est apparue pour la première fois sur Jersey Shore Family Vacation en 2018. Jen et Ronnie sont devenus un couple en 2017, et elle a ensuite donné naissance à leur fille Ariana en 2018.

L’émission a documenté les hauts et les bas de leur relation et plus tôt cette année, Ronnie a même pris une ordonnance restrictive contre Jen.

Jen a également un fils de 14 ans issu d’une autre relation antérieure.

