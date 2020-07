Quelles sont les différences entre les forêts, les bois et les jungles?

Nous savons tous que les forêts, les bois et les jungles doivent être différents, mais qu’est-ce qui les définit?

Quand on pense aux jungles, on imagine des climats tropicaux ou exotiques denses. Pour la plupart des gens, les bois et les forêts font souvent référence à la même chose, une zone boisée.

Mais qu’est-ce qui définit vraiment ces trois types d’écosystèmes similaires?

Examinons la définition de chacun des trois différents écosystèmes axés sur les arbres et voyons en quoi ils sont différents.

Qu’est-ce qu’une forêt?

En résumé, une forêt est un écosystème complexe composé principalement d’arbres.

Les forêts contiennent 80% de la biomasse végétale mondiale.

Il est décrit dans le dictionnaire comme «une vaste zone couverte principalement d’arbres et de sous-bois».

Les forêts existent depuis environ 380 millions d’années et constituent un habitat important pour de nombreuses espèces.

La température et les précipitations sont deux choses très importantes qui aident une forêt à prospérer et à continuer de croître.

Ils peuvent également être définis dans le monde entier de différentes manières, en tenant compte de la hauteur des arbres, de la densité des arbres, de l’utilisation des terres, du statut juridique et de la fonction écologique.

En plus de ces règles artificielles, il existe des facteurs géographiques qui ont influencé les noms et la création de différents types de forêts, comme les forêts tropicales, les forêts tropicales, les forêts boréales et les forêts tempérées.

Il n’y a pas de définition précise reconnue de ce qu’est exactement une forêt car il existe plus de 800 variations dans la définition utilisée dans le monde.

L’utilisation du mot forêt a été documentée pour la première fois dans le 13e Siècle et il vient du vieux mot français «forêt» pour forêt.

On dit que le mot «forêt» a été introduit dans la langue anglaise avec le sens de terre de chasse.

À l’époque, il n’y avait aucune définition quant à savoir si cette terre devait avoir des arbres ou des bois dessus.

Naturellement, les terres de chasse sont principalement boisées, car c’est là que le gibier pour la chasse est le mieux élevé, de sorte qu’avec le temps, le mot est devenu de plus en plus associé aux terres de chasse boisées.

Il y a des suggestions que le mot provenait auparavant du vieux haut allemand signifiant bois ouvert.

Le mot latin Foresta était souvent utilisé dans toute l’Europe pour décrire le souverain ou le terrain de chasse des rois.

L’origine exacte du mot est obscure et il existe de nombreuses théories, mais elles suggèrent toutes que le mot forêt a été utilisé à travers l’histoire pour décrire un terrain de chasse et au fil du temps, il s’est intégré dans la langue anglaise pour signifier la même chose que les bois.

Quelle est la différence entre la forêt et les bois?

La définition du dictionnaire indique que les bois ou les terres boisées sont une superficie de terre couverte d’arbres en croissance mais plus petite qu’une forêt.

Le mot bois ou forêt aurait été le mot original à utiliser pour décrire une zone arborée très dense, mais la définition exacte s’est développée au fil du temps.

Une définition facile entre les deux était l’utilisation du mot forêt, tel qu’il définissait à l’origine un terrain de chasse, et pour le roi, cela aurait été une très grande superficie.

Cela signifiait alors que la plupart des forêts naturelles qui ne faisaient pas partie du terrain de chasse avaient tendance à être plus petites.

Il n’y a donc pas de différences de climat ou d’habitat entre la forêt et les bois autres que la taille.

Ils sont presque identiques dans l’écosystème; c’est juste que les bois sont plus petits que les forêts.

Qu’est-ce qu’une jungle?

Une jungle est assez souvent définie comme étant très différente d’une forêt ou d’une zone boisée, nous la considérons comme étant plus exotique et tropicale et c’est partiellement vrai.

Une jungle est une zone de forêt dense et de végétation enchevêtrée envahie située sous les tropiques.

Cette définition explique qu’une jungle est constituée d’un réseau de forêts et qu’il y aura souvent plus de plantes poussant sur le sol.

Un exemple de la confusion de nom est la forêt amazonienne, quand nous en voyons des photos, nous la considérons comme une jungle, et c’est le cas.

Les jungles sont des réseaux de forêts; par conséquent, ils pourraient être appelés forêts, mais en tant que masse de groupe, ils seraient appelés une jungle.

Alors, quelle est la différence entre les trois?

L’élément déterminant entre les trois écosystèmes est la taille et le climat.

Les bois sont considérés comme la plus petite zone de croissance dense d’arbres, suivis des forêts, qui constituent de plus grandes surfaces terrestres et enfin des jungles, qui sont constituées de forêts enchevêtrées envahies par la végétation.

Les jungles sont également situées dans des climats tropicaux et sont souvent plus humides, tandis que les bois et les forêts sont moins humides et situés partout dans le monde.

La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une zone boisée, pensez à savoir s’il s’agit d’un bois, d’une forêt ou d’une jungle?

Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, il existe d’autres types de forêts que vous pourriez explorer et qui ont même leur propre écosystème spécifique d’animaux et de plantes.