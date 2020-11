Quand est le jubilé de platine de la reine en 2022? Ensemble de jours fériés supplémentaires pour les célébrations du 70e anniversaire en juin

La reine Elizabeth II célébrera ses 70 ans sur le trône en 2022 – et ce sera marqué par un «spectacle unique dans une génération» et un jour férié supplémentaire.La reine espère que le plus grand nombre de personnes possible aura l’occasion de se joindre Les célébrations du jubilé de platine de quatre jours, a déclaré le palais de Buckingham.Elle deviendra la première souveraine britannique à régner pendant sept décennies, et elle aura 96 ​​ans au moment où les célébrations auront lieu.Quand est le jubilé de platine de la reine «Le samedi 6 février marquera le 70e anniversaire de la reine siégeant sur le trône, mais cette date est aussi l’anniversaire de la mort de son père, le roi George VI, et donc pas celle sur laquelle elle souhaiterait fonder les célébrations. et le duc d’Édimbourg le jour de leur couronnement (Photo: Getty) Au lieu de cela, la première semaine de juin a été choisie pour le week-end du platine, tout comme les jubilés d’or et de diamant de la reine, le mois d’été offrant un meilleur chanc Des plans sont en place pour organiser une série d’événements du 2 au 5 juin, qui refléteront le règne de la reine et son impact sur le Royaume-Uni et le monde depuis son accession au trône en 1952. week-end de quatre jours, le jour férié de printemps de fin mai sera déplacé au jeudi 2 juin, avec un jour férié supplémentaire créé le vendredi 3 juin.Quelles sont les célébrations prévues? Les membres de la famille royale devraient prendre part aux célébrations week-end prolongé et à l’approche des quatre jours de folie: conformément à la tradition, une médaille du jubilé de platine sera décernée aux personnes qui travaillent dans le service public, y compris les représentants des forces armées, des services d’urgence et des services pénitentiaires. Le jubilé de diamant de la reine a été célébré avec un spectacle sur la Tamise (Photo: Getty) Il y aura probablement aussi des performances de certains des plus grands artistes musicaux du monde. Les célébrations du jubilé de diamant de la reine en 2012 ont vu le concours de la Tamise organisé parallèlement à un concert mettant en vedette Stevie Wonder, Sir Elton John et Sir Paul McCartney. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Le jubilé de platine de Sa Majesté sera un moment vraiment historique – et qui mérite une célébration inoubliable. «Nous pouvons tous nous attendre à un week-end jubilaire spécial de quatre jours, où nous organiserons un spectacle spectaculaire, une fois dans une génération, qui mêle le meilleur de la splendeur cérémoniale britannique à l’art de pointe et «Cela réunira la nation tout entière et le Commonwealth en un hommage approprié au règne de Sa Majesté.

Wonderbox Coffret cadeau Séjour en pod dans le Nord de la France - Wonderbox Séjour en pod dans le Nord de la France - Coffret cadeau Wonderbox - Idée cadeau ENTERTAINMENT 2 nuits pour 2 personnes avec petits déjeuners - rendez-vous sur un îlot de verdure en picardie, dans la vallée de l'omignon. vos charmants hôtes vous invitent à un séjour écologique de charme dans un hébergement

A.S.98 Bottines pour homme à bout arrondi faites à la main en cuir de veau noir avec fermeture éclair sur le devant 414209 NERO Noir - Bottines pour hommes à bout arrondi en cuir de veau noir avec semelle en caoutchouc, fermeture zippée sur le devant, fabriquées à la main en Italie.

Leonardo Shoes Bottines femme à talon carré faites à la main en cuir de veau marron deux fermetures éclair sur le devant 35165/18 PAPUA ALPACA Marron/marron - Bottines pour femmes à talon carré en cuir de veau marron avec semelle en caoutchouc, fermeture avec deux fermetures éclair sur le devant, fabriquées à la main en Italie. Hauteur du talon: 7 cm. Nouvelle collection hiver 2020/2021

Leonardo Shoes Bottines pour femmes faites à la main en cuir de veau noir avec fourrure zippée sur le côté à l'intérieur 30234 PRINCE NERO Noir - Bottines pour femmes en cuir de veau noir avec semelle en caoutchouc, fermeture éclair latérale et fourrure à l'intérieur, faites à la main en Italie

Viadurini Fire Design Ensemble de 4 outils en acier noir pour la cheminée Made in Italy - Rachel Ensemble de 4 porte-outils de sol en acier noir pour la cheminée au design moderne made in Italy. Le porte-outils Rachel pour cheminée est un complément indispensable à placer à côté du porte-bûches car il est équipé de quatre types

Tap-ball 2000 Lot de 12 Tap-Ball REINE DES NEIGES de 22 cm de diamètre aux couleurs assorties soit seulement 1.25 € ttc le tap-ball ! les tap-ball percés ne sont ni repris ni echangés. Couleurs : assorties (entre 3 et 6 couleurs différentes par lot) Dimensions : Raquette (longueur) 23 cm / Ballon gonflable (diamètre) 22 cm. Prix à la pièce : 1,25 € ttc le Tap-Ball ! Les motifs et les couleurs sont susceptibles de varier selon les arrivages. Livrés non gonflés. Les percés ne sont ni repris