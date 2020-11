Polestar 2 remporte le prestigieux trophée européen – news

La Polestar 2 purement électrique révolutionnaire a remporté le Golden Steering Wheel Award 2020 en Allemagne.

Fondé par AUTO BILD et BILD am Sonntag, le «Goldenes Lenkrad» est l’une des distinctions automobiles les plus prestigieuses d’Europe.

Polestar 2 a déjà été nommée «Voiture allemande de l’année» dans la catégorie luxe.

«Comme il est approprié que Polestar 2 reçoive le volant d’or! Après tout, ce n’est pas seulement le design qui distingue Polestar 2, mais également ce que vous ressentez lorsque vous êtes assis au volant », a déclaré Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

«Nous sommes particulièrement fiers que Polestar 2 convainc les experts critiques du secteur ainsi que les lecteurs, et donc finalement nos clients.»

Comme les années précédentes, le magazine automobile AUTO Bild et l’hebdomadaire national BILD am Sonntag ont appelé leurs lecteurs à participer au vote des meilleures voitures de 2020. Les lecteurs ont voté pour 63 véhicules, dans huit catégories, qui ont été marché depuis octobre 2019.

Trois finalistes dans les catégories de véhicules respectives ont été déterminés sur la base des votes des lecteurs, qui ont ensuite été évalués par un jury indépendant d’experts automobiles.