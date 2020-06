Phil Gould et Paul Gallen s’entrechoquent sur la règle de l’obstruction

La légende de la ligue de rugby Phil Gould a fustigé la règle d’obstruction de la LNR après deux essais qui ont été refusés lors de l’affrontement de dimanche entre les Sharks et les Dragons.

Matt Dufty de St George et Chad Townsend de Cronulla ont tous deux été refusés en raison d’infractions d’obstruction au premier semestre.

Les deux décisions ont incité Gould à se décharger sur le bunker de la LNR, la ligue de rugby déclarant que les responsables « n’avaient absolument aucune idée de ce qu’est l’obstruction ».

Gould a également visé un examen médiatique qui, selon lui, fait partie de la manière dont le match est arbitré.

Phil Gould (AAP)

« Les gens dans le bunker n’ont absolument aucune idée de ce qu’est l’obstruction », a déclaré Gould.

« Les gens qui soutiennent ce type de décisions dans les médias ne savent pas comment jouer le jeu.

«Les deux étaient vraiment une mauvaise défense. Personne n’a été obstrué et nous le tirons vers le haut et lui donnons une interprétation différente dans le bunker. Beaucoup de ces événements se produisent en général 50 fois et ils laissent simplement tomber.

« Lorsqu’un essai est marqué, ils y mettent une autre interprétation et l’interprétation est bloquée. Il s’agit d’obstruction, quelqu’un doit en fait être obstrué. Personne n’a été obstrué dans aucun des jeux. Une mauvaise défense a été récompensée par une pénalité.

« Arrête de le renvoyer au bunker.

McInnes trouve l’écart

« Ils continueront à le faire parce qu’il y a des imbéciles dans les médias qui continueront à soutenir ces décisions. Il y a des gens qui ne connaissent absolument rien au jeu qui continueront à soutenir cela parce qu’ils veulent une interprétation en noir et blanc qu’ils peuvent comprendre avec leur tout petit cerveaux. »

Suite aux critiques de Gould, l’ancien capitaine de Cronulla, Paul Gallen, a pesé sur le débat.

Gallen a déclaré qu’il était d’accord avec les commentaires formulés par Gould, mais pensait que la décision de « ne pas essayer » sur l’effort de Townsend était le bon appel.

Cette déclaration a incité les deux légendes de la ligue à se donner la tête et à se disputer à l’antenne sur la manière dont la règle d’obstruction devrait être appliquée.

Grande finale de Paul Gallen 2016 (Getty)

Gallen: « Je suis avec toi sur un Gus, mais je suis contre toi sur l’autre. Je pense que celui du Dragon était un essai. »

Gould: « Eh bien, ton cerveau rétrécit. »

Gallen: « J’essaie de vous aider. »

« Ce que le bunker doit comprendre, c’est l’espace que les Dragons tentent d’exploiter. C’est Zac Lomax pénétrant à l’intérieur de Josh Dugan qui a retenu Dugan. C’était un essai, je suis d’accord.

« Mais je pense que celui des Sharks n’a pas été un essai. Vous ne pouvez pas attraper le ballon sur l’épaule intérieure d’un coureur de tête. C’est une règle en noir et blanc. »

Norman joue à Dufty

Gould: « Mais c’est une règle stupide. »

Gallen: « Mais c’est la règle. »

Gould: « Qui a été obstrué? »

Gallen: « Ben Hut était obstrué, il ne pouvait pas voir le joueur à l’arrière.

Gould: « Il a pris une décision ridiculement stupide en défense. »

Hiroti ouvre le score

Gallen: « Mais il a attrapé le ballon sur l’épaule intérieure. Ce sont les règles. »

Gould: « Qui a jamais fait cette règle, enfermez-les et ne les laissez jamais sortir.

« Dès que les gens commencent cette épaule intérieure, épaule extérieure (règle). Je vous entendais (Gallen) courir vers l’arbitre … c’est comme utiliser le bunker comme un autre défenseur. Vous me rendiez fou. »

Lorsque le débat a finalement pris fin, la légende des Roosters de Sydney, Brad Fittler, avait un message simple et effronté pour Gallen.

« Gal, combattez-le (Gould) », a déclaré Fittler.

« Combattez-le simplement. Finissez-en. »