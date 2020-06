Peaky Blinders Saison 6: processus de production en attente?

IMAGE: PinterestAprès une longue attente de près de deux ans, Peaky Blinders Saison 5 a été diffusé sur BBC l’année dernière. Inutile de dire que cela valait la peine d’attendre. Les fans sont très impatients de connaître Peaky Blinders Saison 6 depuis la fin de la dernière saison. Continuez à lire pour obtenir toutes les dernières mises à jour à propos de la même chose.

La production de Peaky Blinders Saison 6 en attente?

Eh bien, cette nouvelle est moins surprenante compte tenu de l’épidémie actuelle de pandémie de coronavirus. Certains travaux en phase de post-production sont toujours en attente. Donc, personne ne peut vraiment prédire quand cela reprendra. Presque toutes les séries et films ont été affectés en raison de la situation actuelle.

De plus, les créateurs n’ont donné aucune information sur le moment où le travail reprendra.

Peaky Blinders Saison 6 date de sortie et bande-annonce

Les créateurs n’ont pas encore fixé de date de première pour la prochaine saison. Selon les témoignages, le spectacle devrait sortir d’ici la fin de cette année. Cependant, tout dépend de la rapidité avec laquelle les choses sont maîtrisées et le processus de production reprend.

La BBC sera également diffusée cette saison et Netflix commencera à diffuser la saison 6 de Peaky Blinders. Le créateur de la série, Steven Knight a confirmé qu’il y aura également la 7e saison! Yay!

En parlant de la bande-annonce de la sixième saison, la BBC n’en a pas encore distribué une. Pour l’instant, pour avoir un aperçu de la saison 5, vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce ci-dessous.

Le scénario attendu de la saison 6

La série appartient au genre du drame policier et s’inspire de l’histoire d’un gang réel. L’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Dans la sixième saison, nous verrons l’histoire devenir plus tordue et intéressante. On verra Tommy chercher à se venger de la personne qui l’a trompé. On verra Thomas élever la voix contre le fascisme. En outre, Steve Knight a déclaré dans une interview que l’image de Thomas allait changer énormément au cours de la prochaine saison.

Cast of Peaky Blinders Saison 6

Le personnage central de la série Thomas sera sûrement de retour pour la prochaine saison. Donc, Cilian Murphy fera partie de la distribution. Les autres acteurs incluent-

Helen McCrory en tant que Polly Gray

Finn Cole en tant que Michael Gray

Sophie Rundle comme Ada Thorne

Ian picorer comme Curly

Paul Anderson comme Arthur Shelby

Harry Kirton comme Finn Shelby

Selon certaines informations, certaines apparitions de camées devraient également faire partie de la saison 6 de Peaky Blinders. Restez à l’écoute pour tout savoir sur les nouveaux membres de la distribution et d’autres détails.