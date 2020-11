Parmi nous, est-ce que la raison de la chute de Fall Guys?

L’année 2020 a été pleine de surprises, même dans l’industrie des jeux. Des jeux comme «The Last of Us 2», «Ghost of Tsushima», etc. ont bien fonctionné, mais c’était tout à fait attendu. Ce à quoi les fans ne s’attendaient pas, c’était que des jeux comme « Fall Guys » et « Among Us » soient les jeux d’évasion de l’année. Ces deux jeux ont réussi à impressionner les fans, même s’ils sont absolument simplistes. Bien que, depuis son lancement en août, Fall Guys ait maintenant perdu son charme, et Among Us pourrait en être la raison.

La montée fulgurante de Fall Guys a commencé avec son lancement en août. Le jeu a été annoncé à l’E3 2019, mais depuis lors, il n’y avait guère d’anticipation pour le même. Tout cela a changé lorsque le jeu est finalement sorti sur PC et PlayStation 4.

Fall Guys était un ajout rafraîchissant au genre Battle Royale

Fall Guys a complètement changé la façon dont les gens percevaient les jeux de bataille royale. Contrairement à d’autres jeux où vous devez tuer d’autres joueurs pour gagner, ce jeu était complètement différent. Tout comme les émissions «Takeshi’s Castle» et «Wipeout», les joueurs ont dû traverser une série d’obstacles. Chaque match est divisé en quelques niveaux où les joueurs doivent se qualifier pour le suivant. Au niveau final, le dernier debout l’emporte.

Le jeu est absolument simple en termes de gameplay et plutôt amusant. Une grande partie du crédit pour sa popularité va également aux banderoles. De nombreux streamers de renom comme TimTheTatman, PewDiePie, etc. ont joué au jeu qui a encore alimenté le battage médiatique. L’équipe de médias sociaux de Fall Guys est également incroyable, ce qui a encore aidé le jeu à atteindre le sommet.

Le jeu avait des problèmes de serveur et de pirate informatique, mais les développeurs les ont rapidement résolus. Bien que la chute du jeu ne tarde pas à commencer. Peu de temps après sa sortie en août, l’audience du jeu a commencé à diminuer à la mi-septembre. Même la mise à jour de la saison 2 n’a pas pu ramener les chiffres du jeu.

L’une des principales raisons derrière cela est que la rejouabilité du jeu n’est pas si bonne. Après un certain temps, le jeu se sent monotone car les joueurs doivent passer par les mêmes niveaux encore et encore. De plus, aucune compétence particulière n’était requise pour le jeu, ce qui le rend un peu moins intéressant. Et enfin, lorsque le nombre de téléspectateurs et de joueurs pour Fall Guys était en train de « chuter », Among Us est intervenu et a porté le coup final.

Fall Guys a perdu la couronne contre Parmi nous

Parmi nous, devenu célèbre grâce à la communauté de streaming. Quelques streamers ont trouvé ce jeu à partir de 2018, qui propose un jeu croisé sur PC et mobile. Le jeu se compose d’imposteurs et de coéquipiers, où les objectifs sont simples. Les membres d’équipage doivent terminer les tâches le plus rapidement possible pour gagner et éviter de se faire tuer par des imposteurs. Les imposteurs doivent tuer les coéquipiers et éviter d’être pris par eux. Il dispose également d’un système de vote où les joueurs peuvent voter contre qui ils soupçonnent.

Cela peut sembler un jeu facile, mais cela nécessite un niveau de compétence relativement élevé.

L’une des similitudes avec Fall Guys est que les deux jeux ne dépendent pas de superbes graphismes. De plus, ces deux titres sont également relativement bon marché par rapport à d’autres jeux. Pourtant, Among Us continue de gagner en popularité et a pris la couronne de Fall Guys. La popularité de Among Us est si grande que même la députée Alexandria Ocasio-Cortez a diffusé ce jeu sur Twitch pour sensibiliser le public au vote.

Le moment de la découverte pour Among Us était malheureux pour Fall Guys. Mais les jeux sont amusants et peuvent également être joués avec des amis. Bien que Fall Guys aurait probablement encore pu être au sommet s’il n’y avait pas parmi nous.

Il y a peut-être beaucoup plus de raisons derrière la chute de Fall Guys, mais Among Us était l’un des plus grands facteurs derrière cela. Espérons que Devolver trouvera un moyen de faire revivre Fall Guys et de le ramener au sommet avec une excellente mise à jour à l’avenir.

