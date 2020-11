Ouverture de 3 jours pour un nouvel âge «  Edges ‘Tenet’ ‘avec 9,7 millions de dollars pour Thanksgiving

Alors que la pandémie continue de saper le box-office de sa force, « The Croods: A New Age » d’Universal / DreamWorks Animation affiche des chiffres du week-end d’ouverture similaires à ce que « Tenet » a montré il y a près de trois mois, remportant un week-end d’ouverture de trois jours de 9,7 millions de dollars et une ouverture prolongée de 5 jours de Thanksgiving de 14,2 millions de dollars à partir de 2211 écrans.

En comparaison, «Tenet» a gagné une ouverture prolongée de 20,2 millions de dollars le week-end de la fête du Travail, bien que ce chiffre comprenne des jours supplémentaires de projections. Les estimations de l’industrie ont révélé que la sortie de Warner Bros. a rapporté 9,35 millions de dollars sur sa première période de vendredi à dimanche. Si les chiffres de « Croods 2 » tiennent, le film aura gagné le total de week-end FSS le plus élevé depuis l’ouverture de 39,1 millions de dollars de « En avant » en mars juste avant que la pandémie n’oblige les cinémas à fermer.

Lisez aussi: Critique du film « The Croods: A New Age »: Les rires continuent d’évoluer dans une suite animée

Parallèlement à l’ouverture aux États-Unis, «Croods 2» a remporté une ouverture de 19,2 millions de dollars sur environ 10 000 écrans en Chine. Combinée à 1,6 million de dollars d’autres marchés étrangers, la suite a un début d’ouverture mondial de 35 millions de dollars.

Bien que ce résultat ne soit pas ce qu’un studio rechercherait dans des circonstances normales – le budget annoncé pour ce film d’animation est de 65 millions de dollars – rien dans la sortie de «Croods: A New Age» n’est ordinaire. Parallèlement à la pandémie, qui a contraint plus de 60% des cinémas américains à fermer à nouveau leurs portes, Universal sort le film dans le cadre d’un nouvel accord de vitrine cinématographique signé par AMC, Cinemark et Cineplex qui leur permettra de placer «Croods» sur PVOD après trois week-ends dans les théâtres. Cela signifie que le studio pourra rendre le film disponible à la mi-décembre pour les familles à la recherche de nouveaux films à regarder à la maison pendant les vacances.

Lisez aussi: Cinemark signe un accord avec Universal pour raccourcir la fenêtre théâtrale

Universal a rencontré un immense succès avec le modèle PVOD avec «Trolls World Tour» au printemps dernier, gagnant bien plus de 100 millions de dollars en locations et achats numériques. « Croods: A New Age » peut avoir du mal à égaler un tel succès car il sortira contre « Soul » et « Wonder Woman 1984 », qui seront publiés sur Disney + et HBO Max sans frais supplémentaires. Néanmoins, l’accord de fenêtre permettra à Universal d’avoir quelque chose à offrir aux familles coincées à la maison ce Noël tout en le gardant comme quelque chose que les théâtres qui luttent pour rester ouverts peuvent mettre sur leurs écrans.

Mais alors que les théâtres ont pu obtenir un petit coup de pouce en ayant une nouvelle sortie majeure en studio en salles, « Croods » était pratiquement tout ce qu’ils avaient. Le reste du top 5 combiné pour moins de 3 millions de dollars pendant le week-end prolongé de Thanksgiving, avec Universal / Blumhouse « Freaky » prenant 1,1 million de dollars sur la période de 5 jours pour porter son total à 7 millions de dollars après trois week-ends. «The War With Grandpa» de 101 Studios s’élève maintenant à 17,2 millions de dollars après avoir ajouté 930 000 $ lors de son huitième week-end, tandis que «Let Him Go» et «Come Play» de Focus franchissent tous les deux la barre des 8 millions de dollars avec respectivement 670 000 et 520 000 dollars.