One and Only Ivan, Alien, Gladiator, Replay, Not Without Hope – betanewsfr

Disney – dont «Artemis Fowl» a sauté les salles en faveur d’une première Disney + ce week-end – a choisi d’envoyer « Le seul et unique Ivan » directement aux maisons.

Le film d’animation fantastique, mettant en vedette les voix d’Angelina Jolie et de Danny DeVito, était daté du 14 août 2020 et fera ses débuts en exclusivité sur Disney + 21 août.

Réalisé par Thea Sharrock, «The One and Only Ivan» est une adaptation du livre à succès et primé de Katherine Applegate sur un gorille spécial, exprimé par Sam Rockwell.

«Le monde a changé en un battement de cœur. Partout dans le monde, des gens ont partagé des expériences importantes qui ont changé leur vie d’une manière que nous n’avons pas vue depuis un siècle », a déclaré Sharrock dans un communiqué (via THR). «En réponse à cela, je suis si heureux que nous puissions partager avec le monde en août sur Disney + l’histoire délicieuse et originale de Katherine Applegate, The One and Only Ivan, apportant de la joie à travers ce film unique de véritable amitié, inspiré d’une histoire vraie. . «

Sigourney Weaver a révélé que l’original « Extraterrestre » le producteur Walter Hill a écrit un traitement de 50 pages pour une nouvelle suite, dont Weaver’s Ripley est à nouveau le centre. Je ne sais pas », a-t-elle déclaré à EMPIRE Magazine sans entrer dans les détails du traitement ou de son auteur. «Ridley est allé dans une direction différente. Peut-être que Ripley a fait sa part. Elle mérite un repos. «

Ridley Scott travaille sur une suite de son classique de 2000 « Gladiateur ». Scott Wick, l’un des producteurs du film acclamé, a déclaré à ComicBook.com: «Ridley adorerait le faire. Il s’agit vraiment de faire quelque chose sur papier. [involved with the original] aime trop le film pour envisager de l’exploiter à moindre coût et d’en faire quelque chose qui en est l’ombre. C’est vraiment un problème créatif clair, travailler sur un script, et si nous pouvons jamais arriver à un endroit… Ridley y travaille, c’est vraiment juste une question de savoir si nous pouvons le faire à un endroit où il se sent digne de le faire . C’est un vrai défi. «

Olivia Munn, une ancienne de «X-Men» et «Attack of the Show», jouera « Rejouer », un nouveau thriller d’action en magasin à Cannes. Dit être dans la veine de « John Wick » et « The Terminator », le film raconte l’histoire d’Erin Staffer (Munn), dont le mari est kidnappé et assassiné. Armée uniquement d’une technologie illégale et à la pointe de la technologie et d’un plan désespéré, Erin doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour changer le passé et le sauver. La Bourse achètera le film à des acheteurs internationaux pendant le marché virtuel, par THR.

Miles Teller s’apprête à jouer le seul survivant d’une tragédie nautique réelle dans ««Pas sans espoir», que le quart-arrière gagnant de Seattle Seahawks Russell Wilson et l’auteur-compositeur-interprète récompensé aux Grammy Awards Ciara produiront par l’intermédiaire de leur société de production, Why Not You. L’acteur «Top Gun: Maverick» incarne Nick Schuyler, qui, avec son meilleur ami Will Bleakley et les joueurs de la NFL Marquis Cooper et Corey Smith, est parti en 2009 depuis Clearwater, en Floride, pour une excursion d’une journée vers leur lieu de pêche préféré à 70 miles de là. le golfe du Mexique. Cependant, alors qu’une violente tempête se dirigeait vers eux, une ancre coincée et une erreur de circulation en essayant de la libérer ont fait chavirer le bateau, jetant violemment les quatre dans l’eau glaciale. Avec la mission de sauvetage aérien et maritime de la Garde côtière américaine repoussée par la férocité de la tempête, le groupe a dû se battre pour survivre à l’épreuve ultime du travail d’équipe et de l’endurance. [More…]