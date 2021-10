Voici à quoi ressemblent les nouveaux fonds d’écran de Windows 11

Windows 11 comprend au moins 18 nouvelles images de fond d’écran élégantes créé par Six N. Five Studio basé à Barcelone. Avec une résolution de 3840 × 2400, chacun répond à la norme 4K et est organisé en six thèmes. Jetons-y un coup d’oeil.

Thèmes clairs et sombres de Windows

Le papier peint par défaut de Windows 11 présente un objet abstrait en couches bleues qui ressemble à un tissu lisse et tourbillonnant. Il est disponible sur fond gris clair pour le thème « Windows (clair) » et sur fond sombre pour le thème « Windows (sombre) ».

Glow

Le thème “Glow” comprend quatre variantes d’un objet sphérique similaire (évoquant une planète dans l’espace) éclairé par des lumières de différentes couleurs, avec de fortes teintes de vert, bleu, magenta et violet.

Captured Motion

Le thème «Captured Motion» présente des tourbillons abstraits, des rubans, des calques et des bulles éclairés par une palette principalement rouge, orange et violet. Certains des matériaux abstraits des papiers peints présentent des textures semblables à des tissus qui ajoutent des détails surprenants à chaque image.

Sunrise (Lever du soleil)

Le thème « Sunrise » présente quatre paysages de qualité photographique qui représentent des levers de soleil sur un terrain semblable à une toundra avec un mélange de glace, d’herbes, de montagnes et de forêt à feuilles persistantes. Chaque image comprend également un plan d’eau près du centre qui reflète le soleil et des parties du terrain qui l’entourent.

Flow

“Flow” continue le style vu dans les thèmes Windows clair et sombre par défaut (avec l’objet bleu tourbillonnant) et s’en sert de tourbillons abstraits désaturés de couleur bleu clair, vert clair, rose et gris. Ils sont simples et élégants.

Créez vos propres thèmes

Bien sûr, comme toutes les versions de Windows, vous pouvez également définir vos propres fonds d’écran à partir de n’importe quelle image sur votre PC si vous ouvrez Paramètres et accédez à Personnalisation > Arrière-plan. Et vous pouvez même les transformer en thèmes personnalisés avec des couleurs de surbrillance Windows assorties, des modes clair et sombre, et plus encore.