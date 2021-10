Twitch : Top 50 des streamers qui gagnent le plus dans le monde, ZeratoR dans le classement

in

La célèbre plateforme de streaming Twitch a été victime d’une violation de données, selon ce tweet. Au milieu de cette fuite d’informations, nous révélons le top 50 du classement des gains de Twitch.

Les chiffres sont impressionnants !

Sur Twitter, Twitch a confirmé qu’une violation de données avait eu lieu. Selon les informations, plus de 100 Go de données ont été mises en ligne. Les utilisateurs de Twitch sont invités à changer leurs mots de passe et à activer l’authentification à deux facteurs.

Classement des 50 streamers les mieux payés sur Twitch

Critical Role, un streamer de Donjons et Dragons, arrive en tête de liste avec 9,6 millions de dollars de gains sur Twitch au cours des deux dernières années. Le joueur canadien de Twitch xQc le suit de près avec 8,4 millions de dollars. Il est à noter qu’il y a un français dans ce Top 50, il s’agit de ZeratoR qui prend la 44ème place avec 1,4 million de dollars !

Les 50 plus gros salaires sur Twitch, selon les documents qui ont fuité, sont les suivants :