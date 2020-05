Nissan Terrano, le cousin proche de Duster, offre son adieu au marché indien

Nissan a maintenant abandonné le Terrano du marché indien en raison de ventes médiocres car il ne sera pas mis à jour pour répondre aux normes BS6. Il sera cependant bientôt remplacé par un nouveau SUV de moins de 4m qui s’appellera probablement la Magnite.

Nissan a maintenant abandonné le Terrano en Inde et il est peu probable que le SUV verra des remplacements à venir. Oui, ce SUV n’apparaît pas si souvent sur les routes et vous ne trouverez presque personne qui en parle. Nissan avait cependant de grands espoirs vis-à-vis du Terrano lors de son lancement en 2013. Il était basé sur le Renault Duster, un SUV très populaire à l’époque et l’est toujours, mais il n’a jamais fait aussi bien que le SUV sur lequel il était basé. Entrant dans l’ère BS6, Nissan a décidé que c’était le bon moment pour sortir le SUV du marché.

Bien que basé sur le Duster, le Terrano est complètement différent et a été conçu autour du langage de conception de Nissan. Lequel semble le mieux est peut-être discutable, mais ils étaient généralement similaires sous la peau. Cependant, Renault a continué à mettre à jour le Duster tout au long de sa vie et c’est pourquoi il n’est toujours pas sorti de la tendance, même en ces temps modernes. Nissan venait de mettre à jour le Terrano une fois en 2017 avec un lifting de mi-vie et bien que cela ait apporté beaucoup d’attrait au SUV, il n’a toujours pas connu de succès.

Il sera bientôt remplacé par un nouveau SUV de moins de 4 m qui s’appellera probablement la Magnite.

Quelques années plus tard, nous avons eu une nouvelle récolte de VUS avec le segment des VUS compacts de moins de 4 mètres. Les goûts du Hyundai Venue, du Mahindra XUV300 et du Tata Nexon étaient très en avance dans leur attrait et il était naturel que le Terrano perde encore plus d’audience face à ce segment émergent des SUV. Les faibles ventes du Terrano n’ont pas permis à Nissan de mettre le SUV aux normes BS6 et cela aurait nécessité des investissements substantiels, mais il n’y aurait eu aucun retour sur investissement.

Le Nissan Terrano avait deux options de moteur en Inde – un 1,5 litre essence et un 1,5 litre diesel. Le moteur à essence produit 104 ch et 148 Nm de couple tandis que le moteur diesel était disponible en deux états: 85 ch / 200 Nm et 110 ch / 245 Nm. Il y avait même trois options de transmission différentes pour chacun de ces trois moteurs. Le moteur à essence a été accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Le moteur diesel de 85 ch avait une boîte de vitesses AMT à 5 vitesses tandis que le moteur diesel de 110 ch était accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses.

Le Terrano étant désormais axé sur la gamme Nissan India, il sera bientôt remplacé par un nouveau SUV de moins de 4 m qui, nous le supposons, s’appellera Magnite. Il est destiné à rivaliser avec les goûts du Hyundai Venue, du Mahindra XUV300 et du Tata Nexon et il devrait faire ses débuts cette année. Cependant, nous ne sommes pas sûrs d’un calendrier pour le lancement en raison de la crise des coronavirus.