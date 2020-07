Nicola Peltz a-t-il subi une chirurgie plastique? Les photos avant et après indiquent ce qu’elle a fait! – .

in

Nicola Peltz a été sous les projecteurs des médias après ses fiançailles à Brooklyn Beckham. Les photos avant et après montrent l’incroyable transformation de l’actrice au fil des ans.

Nicola Peltz est une actrice qui est devenue célèbre à un jeune âge en apparaissant dans les films Harold et Deck the Halls.

Elle a également joué dans le film de 2014 Les Transformers: L’âge de L’extinction et Inhumains en 2017.

Au fil des ans, Nicola a acquis une grande popularité et une base de fans fidèles à travers le monde. Elle est récemment entrée dans une phase très excitante de sa vie après s’être fiancée au fils de David Beckham, Brooklyn Beckham.

Semblable à d’autres célébrités sous les projecteurs des médias, les fans sont intéressés à revenir sur la transformation de la beauté de Nicola. Alors, regardons comment l’actrice a changé au cours des 10 dernières années.

Nicola Peltz au fil des ans

Au début de sa carrière d’actrice, Nicola était une brune naturelle et avait l’habitude de se colorer les cheveux en brun chocolat.

On dirait qu’elle obtient ces gènes de sa mère Claudia Heffner Peltz qui avait également les cheveux bruns quand elle était jeune.

Le premier cliché est la mère de Nicola, tandis que le deuxième post montre Nicola avec des cheveux plus foncés.

Puis au cours des années suivantes, Nicola a connu une transformation radicale lorsqu’elle a opté pour une chevelure blonde.

Certaines de ses premières publications Instagram avec des cheveux blonds datent de 2013, qui pourrait être l’année où elle a changé de couleur de cheveux.

Après avoir gagné en popularité en tant qu’actrice, Nicola est passée au niveau supérieur avec ses looks de maquillage.

Elle a maintenant des sourcils distinctifs et elle utilise l’avantage des produits de maquillage pour mettre en valeur des zones particulières de son visage.

Nicola Peltz: Chirurgie plastique

Bien que l’actrice ne se soit jamais demandé si elle avait subi une chirurgie plastique, ses fans ont continué à partager des spéculations sur ce qu’elle aurait pu faire.

Selon Celebrity Plastics, Nicola aurait eu des remplisseurs de lèvres, une rhinoplastie et un lifting du front. La page Instagram affirme qu’elle aurait peut-être aussi eu un remplissage de la mâchoire.

La mâchoire de Nicola semble plus courte sur une image plus récente, tandis que ses lèvres semblent avoir une forme et une taille différentes.

Cependant, ce ne sont que des spéculations et de nombreuses transformations de beauté sont également possibles avec l’aide du maquillage.

Au fil des ans, les fans de Nicola se sont régulièrement tournés vers les réseaux sociaux pour spéculer sur ce que l’actrice aurait pu faire.

Eh bien, puisque les chirurgies plastiques de Nicola ne sont que des rumeurs pour le moment, jetons un coup d’œil à ce doux post Twitter d’un fan lorsque Nicola était enfant.

