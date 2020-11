Nevix prend une pause de la compétition Overwatch

L’ancien joueur du Toronto Defiant Andreas «Nevix» Karlsson s’éloigne de Overwatch de faire une pause dans la compétition, invoquant sa propre déception lors de ses récentes performances comme raison principale.

Plusieurs joueurs, dont son propre coéquipier Lane «Surefour» Roberts, ont exploré des options similaires, mais Nevix a officialisé la décision plus tôt dans la journée.

Nevix a rejoint le Defiant en 2020 après avoir passé ses deux premières saisons avec le San Francisco Shock, où il a remporté le Overwatch Titre de la ligue 2019 avec l’équipe. Malgré l’arrivée de plusieurs joueurs solides, l’alignement de Toronto a toujours sous-performé, terminant 15e en saison régulière et quittant les séries éliminatoires nord-américaines à égalité pour la neuvième place.

Depuis la fin de la saison, Nevix a réfléchi à sa carrière, affirmant qu’il était heureux de sa carrière dans l’ensemble mais déçu de ses performances, en particulier au cours des deux dernières années.

Dans son message, il a parlé de la façon dont il avait passé un bon moment avec le Shock, mais il n’a jamais senti qu’il méritait de partager le succès qu’ils avaient eu au cours de la saison deux parce qu’il n’était pas sur la liste de départ. Et pour sa seule saison avec le Defiant, il dit qu’il n’avait que de grandes choses à dire mais qu’il avait l’impression de perdre sa motivation à chaque défaite subie par l’équipe.

Cela l’a amené à regarder en arrière, disant qu’il n’avait jamais eu l’impression d’avoir atteint un sommet ou d’avoir «joué à son plus haut niveau pendant la saison».

« Quand les saisons se sont terminées, je ne voulais pas toucher au match », a déclaré Nevix. «Mais puisque les essais arrivent, je devrais encore m’entraîner. C’est là que j’ai réalisé que j’aimerais faire une pause. J’ai encore fait un essai pour une équipe, avec très peu de temps Overwatch le mois dernier. Ça ne s’est pas très bien passé. Alors j’ai décidé de mettre Overwatch sur le côté et concentrez-vous sur d’autres choses.

Il précise que ce n’est pas lui qui annonce sa retraite du jeu – il veut plutôt prendre un peu de temps et revenir se sentir à 100%.

«J’aime toujours la compétition et Overwatch est un bon jeu.» Dit Nevix. «Alors si je veux y retourner. Je veux revenir en sachant que c’est ce que je veux continuer à faire à 100% et tout donner, mais d’ici là, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons et les mauvais moments. Famille, amis et fans, je vous apprécie tous vraiment.

