Ne vous attendez pas à un nouveau tournage de la Ligue de justice pour la coupe / le film de Zack Snyder

Les fidèles fans de Zack Snyder réjoui la semaine dernière lorsque HBO Max a annoncé officiellement qu’il publierait la version originale du Ligue de justice avant que Warner Bros Pictures ne fasse appel à Joss Whedon pour terminer le film. Cependant, même si Zack Snyder reçoit de l’argent pour terminer la version de Ligue de justice que les fans réclament, il ne sera pas autorisé à faire des reprises avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller et Ray Fisher.

Le fondateur héroïque d’Hollywood, Umberto Gonzalez, qui fut l’un des premiers à entendre les rumeurs sur The Snyder Cut of Ligue de justice enfin sorti, est récemment apparu sur un podcast pour The Wrap et a révélé que Zack Snyder serait quelque peu limité dans la façon dont il pourrait terminer sa version du film. Gonzalez a déclaré:

« Il n’y aura pas de reportages d’aucune sorte avec aucun acteur. C’est juste un dialogue supplémentaire. Voici quelque chose qui n’a pas encore été signalé: [Snyder] voulait tirer et il voulait faire de la photographie supplémentaire, mais HBO Max a dit non, cela ne se produit pas. Nous vous donnerons de l’argent pour la post-production, pour les effets spéciaux, pour le scoring, et même pour l’ADR, mais pas de reprogrammations d’aucune sorte sur ce film. «

Cela ne devrait pas être surprenant étant donné que les cinq membres de Ligue de justice se révélerait beaucoup plus cher, sans parler d’être vraiment difficile en ce moment. Alors que vous pourriez penser quelque chose comme Ligue de justice les reprises seraient couvertes par les contrats que toutes les stars ont probablement avec Warner Bros Pictures pour leurs franchises respectives et Ligue de justice gardez à l’esprit que le studio ne supervise pas la sortie de la coupe de Zack Snyder Ligue de justice. Tout dépend de HBO Max, il pourrait donc tout aussi bien s’agir d’un tout nouveau projet.

Après tout ce que nous avons entendu d’innombrables personnages de soutien dans les coulisses, on a pensé que la coupe de Zack Snyder de Ligue de justice seules les touches de post-production nécessaires pour être achevées. La rumeur disait que Snyder était capable de tourner tout ce qu’il voulait avant de quitter le projet, ce qui explique en partie pourquoi les fans étaient si catégoriques de demander à Warner Bros de le laisser le terminer. C’est peut-être encore le cas, mais Snyder a peut-être parcouru les images et s’est rendu compte qu’il voulait filmer un peu plus pour l’aider un peu plus finement. Malheureusement, il devra prendre ce qu’il peut obtenir.

Même sans la possibilité de faire des reprises, Zack Snyder ne devrait avoir aucun problème à terminer sa coupe de Ligue de justice, d’autant plus qu’il a jusqu’à l’année prochaine pour le faire. Avec tout ce qui doit être fait sur le film impliquant une post-production, la pandémie de coronavirus ne devrait pas non plus entraver sa progression.

À la fin de la journée, même lorsque Zack Snyder Ligue de justice arrive, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ce sera finalement insatisfaisant, non pas à cause de la qualité du film, mais parce qu’il était censé être le premier d’une histoire en deux parties pour Ligue de justice. Nous ne verrons jamais un deuxième film de Justice League comme Zack Snyder l’avait imaginé, alors j’espère que ce sera suffisant pour satisfaire les fans. Je ne suis pas sûr qu’Internet puisse gérer une campagne # LetZackSnyderMakeJusticeLeague2 à ce stade.

