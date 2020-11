Mise à jour de novembre de Animal Crossing New Horizons: nouveaux personnages, événements spéciaux et éléments de jeu potentiels

La saison effrayante s’est terminée dans Animal Crossing: New Horizons et les îles de l’hémisphère nord sont maintenant dans le dernier mois de l’automne. Les variétés de champignons ont commencé à se reproduire dans le jeu avec le début de novembre. Chaque type diffère par sa rareté et a un taux d’apparition distinct, en fonction du classement par étoiles des îles.

La recherche de ces champignons aidera les joueurs à obtenir de nouvelles recettes de bricolage sur le thème des champignons pour décorer leurs îles. Désormais, en plus de ces objets saisonniers, novembre a plusieurs autres choses pour occuper les joueurs au cours des prochaines semaines.

Le maire de YouTuber Mori a fourni un guide de novembre pour Animal Crossing: New Horizons tout en discutant de ce à quoi s’attendre de la prochaine mise à jour majeure.

Activités de novembre à Animal Crossing: New Horizons

Dans l’hémisphère nord, les joueurs peuvent toujours ramasser des glands et des pommes de pin en secouant les arbres, puis collecter les meubles et objets Tree’s Bounty correspondants. De plus, le matériau saisonnier final appelé feuilles d’érable commencera à tomber autour des îles.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

En utilisant ces feuilles d’érable, les joueurs peuvent créer des recettes à partir des meubles et objets sur le thème de la feuille d’érable. Pendant ce temps, ceux qui jouent dans l’hémisphère sud peuvent toujours retrouver les recettes de Young Spring Bamboo jusqu’à ce qu’elles disparaissent à la fin du mois.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Cependant, cela fait maintenant plus d’un mois depuis la dernière mise à jour majeure déployée pour le jeu, qui a introduit le mécanicien de culture de citrouilles. La bande-annonce de la mise à jour d’automne de Nintendo pour New Horizons a révélé que la prochaine mise à jour gratuite arrivera fin novembre. La bande-annonce a également confirmé que deux personnages spéciaux vus dans les précédents jeux Animal Crossing reviendraient dans New Horizons.

Nouveaux personnages et événements spéciaux de retour avec la prochaine mise à jour gratuite

Le premier est un personnage de dinde nommé Franklin, qui visite les îles des joueurs pour célébrer le festival des récoltes. Les jeux Animal Crossing associent généralement cet événement à Thanksgiving. Pendant ce temps, l’autre personnage est Jingle le renne qui organise la Journée du jouet pour célébrer Noël et les vacances.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Dans Animal Crossing, le festival des récoltes a lieu le quatrième jeudi de novembre, en ligne avec les vacances du monde réel. Cette fois, nous sommes le 26 novembre. Par conséquent, les joueurs peuvent probablement s’attendre à ce que la prochaine mise à jour arrive cette semaine-là, probablement le week-end précédent.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Les festivités du Toy Day ont lieu bien plus tard. Jingle visite généralement les îles du 23 au 24 décembre. Par conséquent, il reste encore plus d’un mois lorsque cette mise à jour sera disponible au téléchargement. Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons avec certitude. Nintendo n’a pas encore publié d’annonce officielle pour ces événements à venir. Pendant ce temps, la communauté s’attend à ce qu’une nouvelle bande-annonce soit déployée dans les prochains jours.

Éléments de gameplay potentiels à attendre de la mise à jour de fin novembre

Le maire Mori a discuté de certaines découvertes extraites de données, spéculant sur ce à quoi pourrait ressembler le Festival des récoltes. Les mineurs de données ont révélé plusieurs mots-clés abrégés suggérant l’ajout imminent d’articles de cuisine.

Bien que cela ne soit pas confirmé, certains dans la communauté croient que ceux-ci incluent un ustensile de cuisine, une fourchette et un couteau et une poêle à frire, entre autres. Des mines de données antérieures ont également révélé des indices selon lesquels les légumes, y compris les tomates, les carottes et les pommes de terre, seraient disponibles avec une future mise à jour.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Dans les titres précédents d’Animal Crossing, Franklin s’arrête sur les îles pour préparer un festin de fête des récoltes en l’honneur de la célébration. Il demande essentiellement au joueur de l’aider à préparer la nourriture.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Avec toutes ces informations à l’esprit, il semble probable que la mise à jour de fin novembre présente Franklin, qui organise ensuite l’événement qui pourrait voir les joueurs ramasser des légumes ou utiliser du matériel de cuisine.

L’inclusion d’un mécanicien de cuisine qui utilise ces éléments potentiels ajoutés à New Horizons et permet aux joueurs de préparer leurs propres plats et des choses similaires reste une autre possibilité. De plus, les joueurs verront probablement des meubles sur le thème du Festival des récoltes ajoutés au jeu, tout comme les autres événements et vacances à durée limitée jusqu’à présent.

(Crédit d’image: maire Mori – YouTube)

Pour l’instant, tout cela n’est que spéculation, et nous attendons avec impatience plus d’informations dans les jours à venir. Dans l’ensemble, il est intéressant de savoir que Franklin et Jingle se dirigent vers les îles New Horizons, apportant avec eux des événements classiques.

Le maire Mori discute également d’indices sur l’événement Toy Day et de ce que les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons pourraient en attendre. Regardez sa vidéo ci-dessus et dites-nous ce que vous pensez de la prochaine mise à jour gratuite dans les commentaires ci-dessous!

