Mick Schumacher rejoint Haas pour 2021

Mick Schumacher, fils du septuple champion Michael Schumacher, suivra les traces de son père en tant que pilote de course de Formule 1 lorsqu’il rejoindra l’équipe américaine Haas pour la campagne de l’année prochaine.

Schumacher, 21 ans, est actuellement en tête du championnat de Formule 2, menant la course au titre de 14 points avec une épreuve restante.

Le jeune pistolet rejoindra son compatriote F2 Nikita Mazepin avec le duo qui remplacera Romain Grosjean et Kevin Magnussen dans le cadre d’un remaniement pour l’équipe de course américaine.

« La perspective d’être sur la grille de Formule 1 l’année prochaine me rend incroyablement heureux et je suis tout simplement sans voix », a déclaré Schumacher dans un communiqué de presse.

Le vainqueur de la course Mick Schumacher d’Allemagne et Prema Racing célèbre pendant la course de sprint du Grand Prix de Formule 2 de Hongrie à Hungaroring (Getty)

«Je tiens à remercier Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy de m’avoir accordé leur confiance. Je veux également remercier et étendre mon amour à mes parents – je sais que je leur dois tout. J’ai toujours cru que Je réaliserais mon rêve de Formule 1.

« Un immense merci doit également aller à tous les grands fans de sport automobile qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière. Je vais tout donner, comme je le fais toujours, et j’ai hâte de poursuivre ce voyage avec Haas F1 et leur. »

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il espérait que la signature de Schumacher aiderait l’équipe à s’améliorer à l’avenir.

« Je suis très heureux que nous puissions confirmer Mick Schumacher dans notre line-up de pilotes pour la saison prochaine et j’ai hâte de l’accueillir dans l’équipe », a déclaré Steiner.

« Le championnat de Formule 2 a longtemps servi de terrain d’essai aux talents pour montrer leurs références et le domaine de cette année a sans aucun doute été l’un des plus compétitifs de ces dernières saisons. Mick a remporté des courses, accumulé des podiums et excellé contre des talents assez exceptionnels en 2020. .

« Je crois fermement qu’il a mérité l’opportunité de passer en Formule 1 en fonction de ses performances. Nous avons une opportunité devant nous, en tant qu’équipe, d’évaluer et de former un nouveau pilote compte tenu de notre familiarité avec notre programme de course d’ici 2021.

« Nous mettons en place nos éléments de base pour la croissance continue à long terme de l’équipe et j’attends avec impatience les contributions de Mick sur et hors piste dans ce processus. »