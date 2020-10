Meilleurs jeux d’esport solo en 2020

Bien que de nombreux e-sports soient des jeux d’équipe, tels que CS: GO, League of Legends, et Apex Legends, d’autres n’impliquent qu’un seul concurrent dans chaque équipe.

Ces esports en solo peuvent être intéressants à regarder, car contrairement aux jeux en équipe, la liste de votre équipe préférée ne change jamais vraiment. Les fans peuvent suivre un seul concurrent comme Star Craft ll la légende Scarlett tout au long de sa carrière, quelle que soit l’organisation avec laquelle elle finit par jouer.

Voici quelques-uns des meilleurs esports solo actifs en 2020.

Super Smash Bros

Super Smash Bros est une communauté d’e-sport plus petite, mais ce qui lui manque en taille compense largement sa passion brute et pure. Ce groupe restreint mais dévoué de passionnés de jeux de combat compte sur des événements gérés par la communauté et n’est pas pris en charge par le développeur du jeu, Nintendo. La plupart des esports sont pris en charge et, au moins en partie, gérés par l’éditeur du titre d’esport, mais ce n’est pas le cas avec Super Smash Bros.

Le dernier Smash Bros le titre est Super Smash Brothers Ultimate, qui est sorti en 2018. Depuis la sortie du jeu, il y a eu plus d’une douzaine de tournois de niveau S pour Ultime, y compris GENESIS 6, Super Smash Con 2019, et Evo Japan 2020. Les joueurs notables de la scène Ultimate incluent le principal Joker Leonardo «MkLeo» López Pérez et la princesse Daisy principale Ezra «Samsora» Morris. MkLeo est le joueur le plus titré de la scène, ayant remporté Evo 2019 et Genesis 6, entre autres tournois.

Un autre aspect intéressant de la scène Smash est qu’elle est composée de plus d’un jeu. De nombreux joueurs professionnels s’affrontent Super Smash Brothers Ultimate, tandis que d’autres professionnels continuent de rivaliser Mêlée Super Smash Brothers, un jeu vieux de près de deux décennies. Le jeu est si ancien, en fait, que de nombreux tournois sont organisés sur des téléviseurs CRT plutôt que sur une technologie plus moderne, car les CRT ne présentent aucun décalage d’entrée pour le Gamecube original.

Le premier jeu professionnel de Mêlée a commencé en 2004, lorsque la MLG a parrainé un circuit professionnel pour le jeu. Bien que le circuit Melee Pro de la MLG ait été dissous en 2007, la concurrence est restée saine au cours des 13 dernières années. Plus récemment, en 2020, un mod appelé Project Slippi a donné une nouvelle vie à la scène de mêlée compétitive en proposant à la fois des rediffusions et un jeu en ligne, permettant aux joueurs de s’affronter même pendant la pandémie. Joueurs notables dans le Mêlée scène incluent Juan «Hungrybox» DeBiedma, Adam «Armada» Lindgren et Joseph «Mango» Marquez.

combattant de rue

Un autre jeu de combat qui offre une compétition solo intense est combattant de rue. La première combattant de rue les tournois ont été organisés dans de petites arcades après la sortie de Street Fighter 2 en 1991. Depuis, le jeu n’a cessé de gagner en popularité. En 2004, le moderne combattant de rue scène a pris racine après qu’une vidéo des demi-finales de l’Evo 2004 soit devenue virale. Dans le clip Justin «Marvelous» Wong a réussi à parer le barrage de coups de Daigo «The Beast» Umehara pour remporter une victoire spectaculaire.

En 2013, Capcom a lancé sa propre ligue professionnelle pour Street Fighter 4 appelé The Capcom Pro Tour qui a conduit à un tournoi de fin de saison appelé Capcom Cup. Ce Pro Tour se poursuit aujourd’hui pour Street Fighter V, qui a été publié en 2016. Il existe également un certain nombre d’autres événements pour combattant de rue en dehors de la tournée professionnelle, y compris les tournois Evo, ainsi que la propre tournée professionnelle de l’ELEAGUE pour le jeu.

Un peu comme Smash Bros, combattant de rue est un sport spectateur incroyable avec une riche histoire de jeu compétitif. Les téléspectateurs n’ont pas besoin d’en savoir beaucoup sur les techniques spécifiques du jeu pour être épatés par l’incroyable exécution des joueurs professionnels. Il y a très peu d’esports qui produisent le niveau de battage médiatique qui peut sortir d’un haut niveau combattant de rue match, et cela en fait l’un des meilleurs sports électroniques en solo à regarder ou à jouer au monde.

FIFA

La véritable ligue de football de la FIFA est un sport de franchise de classe mondiale, qui accueille certains des plus grands événements sportifs au monde. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que le FIFA Le jeu vidéo est l’un des plus grands esports au monde à part entière. C’est peut-être idiot que l’un des plus grands sports électroniques au monde soit une simulation d’équipe de football, mais nous y sommes.

FIFA a hébergé le FIFA eWorld Cup, anciennement connue sous le nom de FIFA Coupe du monde interactive, depuis 2004. Chaque année, il accueille des qualifications en ligne massives, qui ont culminé à plus de 2,5 millions de joueurs tentant de se qualifier en 2015, selon l’organisation Guinness World Records. Au fil des ans, divers champions sont montés et descendus. Plus récemment, le joueur saoudien Mosaad Al-Dossary a remporté la première place au 2018 FIFA eWorld Cup et était le finaliste de l’événement 2019.

Si vous aimez regarder le football simulé contrôlé par les meilleurs joueurs de football simulés au monde, ne cherchez pas plus loin que le FIFA eWorld Cup pour votre solution annuelle de FIFA bonté du jeu vidéo. Si le sport simulé est votre truc, mais pas le football, il y a aussi Football Madden et NBA 2k, tous deux dotés de communautés e-sport.

StarCraft

StarCraft est une série de jeux de stratégie en temps réel se déroulant dans un futur de science-fiction. Le jeu décrit une guerre entre trois factions, qui apportent toutes des styles de jeu, des unités et des capacités uniques. Le gameplay consiste à gérer une économie pour construire une armée et en même temps à contrôler cette armée pour vaincre votre adversaire. Le jeu hautement technique et rapide a captivé l’imagination de millions de joueurs et de téléspectateurs du monde entier. La version compétitive se déroule dans un format de tournoi un contre un. Bien que de nombreux joueurs soient signés avec des équipes, aucun jeu d’équipe n’est impliqué StarCraft des sports.

StarCraft est l’un des jeux qui a catapulté la scène e-sport dans le monde grand public, du moins en Corée. En 2003, Samsung, SK Telecom et d’autres grandes entreprises sud-coréennes ont parrainé diverses StarCraft équipes après le jeu ont explosé en popularité lors de sa sortie. Bientôt, StarCraft les compétitions ont reçu le statut télévisé en Corée du Sud sur plusieurs chaînes, ce qui a encore fait grimper la popularité du jeu.

En 2010, Starcraft 2 a été libéré. Le nouveau jeu a remplacé le vieillissement StarCraft Broodwar, qui a été publié en 1998. Bien que le StarCraft la scène peut ne pas être aussi énorme qu’il était autrefois, le jeu représente toujours l’un des esports solo les plus satisfaisants et les plus intéressants à regarder. Les nouveaux jeux ont immédiatement gagné en popularité, devenant le plus grand esport du monde en 2012. StarCraft a connu une baisse d’intérêt entre 2014 et 2016. La baisse est en partie due à la montée en puissance de nouveaux jeux comme League of Legends, et aussi en partie à cause d’un scandale de trucage de matchs qui a vu l’interdiction du joueur vedette Lee « Life » Seung-Hyun.

Bien que StarCraft n’est plus le top dog de l’esport, les professionnels continuent de concourir dans les deux Starcraft 2 et le remaster de StarCraft: Broodwar lors d’événements internationaux organisés dans le monde entier. En 2020, Blizzard s’est associé à ESL et Dreamhack pour créer l’ESL StarCraft Pro Tour. Ils ont également annoncé que la finale mondiale de StarCraft seraient hébergés aux Intel Extreme Masters, plutôt qu’à la BlizzCon comme ils l’ont été dans le passé. La tournée professionnelle a vu un regain d’intérêt pour le jeu et beaucoup des meilleurs joueurs comme Sasha «Scarlett» Hostyn sont toujours en compétition aujourd’hui.

Foyer

Un autre grand esport solo de Blizzard Entertainment est Foyer. Foyer est un jeu de cartes virtuelles de duel un contre un qui ressemble au format de Magie: le rassemblement. Deux joueurs s’affrontent avec des decks qu’ils ont eux-mêmes construits, et le premier joueur à épuiser le pool de santé ennemi en utilisant ses cartes remporte la partie.

Comme les jeux de cartes de duel sur lesquels il est basé, Foyer se prête bien aux formats de tournois compétitifs. La scène professionnelle du jeu a commencé en 2013, avec un Foyer tournoi à la BlizzCon. Depuis ce premier tournoi, des centaines d’autres ont eu lieu hébergés par divers organisateurs de tournois esports. Les meilleurs joueurs s’affrontent aujourd’hui dans des tournois des séries Grandmaster et Master qui sont organisés dans une variété de régions différentes. Le prize pool de bon nombre de ces tournois dépasse 500 000 $ US, il y a donc certainement beaucoup d’intérêt pour le sport.

Foyer est un grand sport pour les spectateurs. En tant que spectateur, vous avez des connaissances particulières que les joueurs eux-mêmes n’ont pas, car vous pouvez voir les decks des deux joueurs. Il existe également un certain nombre de stratégies complexes et diverses, de sorte qu’aucun jeu ne se ressemble. Si vous êtes un fan des jeux de cartes de duel basés sur le deck, Foyer est un jeu visuellement intéressant et bien conçu à jouer et à regarder.

IRacing

IRacing est un jeu de simulation de course conçu pour offrir une expérience relativement authentique aux joueurs qui souhaitent courir sur des circuits de course professionnels à travers le monde. Le jeu propose des courses multi-classes sur des dizaines de pistes différentes du monde réel. Les créateurs du jeu organisent également six courses de la World Championship Series chaque année, y compris des événements NASCAR et rallycross. Les événements sont sanctionnés par des partenaires sportifs officiels tels que NASCAR, IndyCar, USAC, etc.

Cette iRacing esport est un peu différent des autres esports de cette liste. La plupart des sports électroniques de cette liste impliquent de jouer à des jeux avec un contrôleur traditionnel ou une souris et un clavier. IRacing d’autre part, se déroule en utilisant des configurations complètes de simulation de course, y compris des pédales au sol et un volant. Les voitures du jeu présentent également des simulations très réalistes de la conduite réelle des voitures. En conséquence, de nombreux conducteurs professionnels utilisent iRacing pour s’entraîner pour de vraies courses et beaucoup d’entre eux participent même à l’esport lui-même. En 2020, lorsque de nombreuses courses NASCAR ont été annulées, iRacing a même été diffusé sur ESPN au lieu d’événements NASCAR en personne.

Si vous êtes fan des sports de conduite traditionnels, iRacing est juste dans votre allée. Les émissions d’esport simulent même efficacement des angles de caméra qui ressemblent à la production d’une vraie course et présentent souvent des concurrents que les fans de course pourraient reconnaître. Si vous ne regardez pas de trop près l’émission, vous ne réaliserez peut-être même pas qu’il s’agissait d’un jeu vidéo.

