Megalo Box est l’anime de boxe de science-fiction dont vous avez besoin – / Film

Imaginez, si vous voulez, un monde où le sport d’avoir deux personnes se frappant très fort avec leurs poings n’était pas assez dangereux. Imaginez que quelqu’un décide que ce que le sport de la boxe vraiment besoins est de sangler des engins exosquelettes motorisés sur des boxers afin qu’ils puissent se frapper encore plus fort. Bienvenue dans le monde sanglant, mortel et très divertissant de Boîte Megalo.

Basé sur la série manga classique Ashita no Joe (ou Tomorrow’s Joe), Boîte Megalo sert de célébration du 50e anniversaire de l’histoire du voyage d’un jeune boxeur de zéro à héros, passant des bidonvilles du Japon à devenir un véritable champion de boxe. Ce n’est qu’au lieu de se dérouler dans l’après-guerre que l’anime se déroule dans un proche avenir, et notre Joe est un chien indésirable qui a faim pour échapper aux circonstances dans lesquelles il a été jeté à la naissance en entrant dans le tournoi de boxe pour mettre fin à tous les tournois de boxe, Megalonia, où les boxeurs portant un équipement mécanisé se battent sans fin jusqu’à ce que l’un d’eux soit mis KO ou tué.

De là, Boîte Megalo évolue au-delà de la simple célébration d’un anime classique et du trope des outsiders et devient un anime sportif de science-fiction autonome passionnant avec un monde et des personnages uniques.

Ce qui le rend génial

Bien qu’il ne soit situé dans aucune ville ou période spécifique, le paysage futuriste et dystopique que nous voyons dans les premières minutes de Boîte Megalo est trop reconnaissable. Il y a de vastes terres désolées où vivent les pauvres, à la périphérie d’une immense métropole animée pleine de gratte-ciels sombres où les riches et les puissants constituent des sports dangereux pour présenter des outils et des armes qu’ils peuvent vendre aux militaires. Les animateurs ramènent à la maison les énormes différences dans les deux mondes que nous voyons dans le spectacle avec des couleurs, remplissant le «quartier administratif» de couleurs saturées, de tapis cramoisis et de ciel bleu vif, tandis que des oranges et des rouges érodés remplissent la «zone d’accès restreint» de Joe où les sans-papiers et les pauvres sont contraints de vivre.

Boîte Megalo est sorti en 2018, mais il ressemble à quelque chose de tout droit sorti de 2002, avec une esthétique floue et granuleuse unique. Cela est dû au style artistique audacieux de la série, qui donne des types de corps plus distincts et des fonctionnalités plus nettes aux nombreux personnages de la série, par rapport à un style artistique plus net et lisse, prédominant dans les spectacles modernes. De même, des effets spéciaux ont été appliqués pendant la post-production qui ont délibérément réduit la résolution de l’émission pour ressembler à une émission pré-HD.

Ce style visuel correspond au monde granuleux, impur et non poli dans lequel Joe se bat, et est souligné par les animateurs pendant les scènes de bataille, en utilisant des mouvements de caméra lents avec des coupes rapides de gants frappant les visages pour donner vie au style de combat de Joe. En ce qui concerne la boxe, c’est plus Credo que Rocky IV. Bien sûr, les exosquelettes rendent les combats irréalistes dès le départ, mais le spectacle plonge vraiment dans la fragilité d’un match de boxe, mettant la gravité et le poids dans chaque décision, chaque mouvement, bloc et coup de poing, quelque chose de rare pour les spectacles d’anime sportif.

Bien que Boîte Megalo est un spectacle sur les coups de poing dans le visage très dur, il y a de superbes personnages secondaires et une quantité surprenante de développement de personnage. Les compagnons de Joe dans son voyage à Megalonia sont un ancien entraîneur dur nommé Nanbu, et Sachio, un orphelin et mécanicien en difficulté sur une voie de vengeance contre la méga-société qui détient Megalonia. Les deux débutent à peine plus que des archétypes, mais tout au long de la saison, nous explorons leur histoire et leur motivation à des profondeurs surprenantes. Plus surprenant est la profondeur donnée à certains des adversaires de Joe dans le ring, en particulier Aragaki, dont l’histoire donne au spectacle l’occasion d’explorer le SSPT et les traumatismes chez les boxeurs et les vétérans. Non seulement ces histoires permettent des personnages plus convaincants, mais elles ajoutent au monde de la série et aux nombreuses inégalités et au manque d’opportunités qui font que se battre avec les bras de robot est une chose tout à fait logique.

Ce que cela apporte à la conversation

Tout au long des 13 épisodes de la série, Joe combat plusieurs adversaires, mais son combat reste toujours autour de lui dépassant les circonstances et les opportunités qui lui ont été refusées, et découvrant une raison d’exister. Le monde de Boîte Megalo se déguise en méritocratie, mais c’est tout sauf ça. Les talents de Joe sont généralement gaspillés dans des emplois sans issue pour le bénéfice des autres en raison des systèmes en place qui ne lui permettent pas de monter dans le monde. Bien que le public puisse d’abord penser à Joe comme Rocky, il est vraiment comme Spike Spiegel de Cowboy Bebop à la fois dans son apparence et son esprit combatif: un homme se précipitant jusqu’à ce qu’il décide d’aller au sommet.

Bien que ce ne soit pas une grande partie de l’histoire, le spectacle plonge un peu dans les énormes inégalités de son monde et des pays développés du monde réel. La plus grande menace physique de Joe peut être les boxeurs portant des armes mécaniques, mais en vérité, le plus grand danger est posé par l’illégitimité qu’il affronte aux yeux de l’élite de l’administration posée par sa fausse carte d’identité. On parle constamment de citoyens et de sans-papiers vivant dans la périphérie, de la façon dont ils ne peuvent pas bénéficier des droits des citoyens les plus riches vivant à l’intérieur de la ville, et le spectacle se fait un devoir de faire le parallèle entre ces règles établies pour garder les gens vers le bas, et le crime et la pauvreté des bidonvilles eux-mêmes.

Pourquoi les fans non-anime devraient le vérifier

Si vous êtes d’humeur pour un anime sportif avec une touche, avec une bande-son fantastique et une vaste construction mondiale, c’est un must-watch. Que vous connaissiez l’histoire de Joe ou que vous vouliez simplement regarder la boxe avec des exosquelettes, Boîte Megalo est une balade à sensations fortes.

Regardez ceci si vous aimez: Credo, Rocheux, Hajime No Ippo, Le combattant

Boîte Megalo est maintenant en streaming sur Netflix et Hulu.

