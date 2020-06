Maruti Suzuki lance le BS6 Celerio CNG; Le prix commence à partir de Rs 5.61 Lakh

Les variantes CNG de la BS6 Maruti Suzuki Celerio sont disponibles dans les variantes VXI et VXI (O) de milieu de gamme, le prix étant de Rs 81 000 plus cher que la variante essence équivalente.

Maruti Suzuki a lancé hier des variantes CNG conformes à la norme BS6 du Celerio en Inde. Les prix du BS6 Maruti Suzuki Celerio CNG commencent à partir de Rs 5,61 lakh et comme auparavant, le kit CNG est proposé uniquement sur les deux variantes de milieu de gamme – VXI et VXI (O). Il existe également une variante Tour qui a été lancée à des fins de flotte. Les variantes CNG sont cependant plus chères que leurs variantes essence équivalentes.

La variante VXI de la BS6 Maruti Suzuki Celerio Essence est au prix de Rs 4,80 lakh tandis que la variante VIX (O) est au prix de Rs 4,87 lakh. En comparaison, les modèles équivalents au GNC sont Rs 81 000 plus chers. La variante VXI du BS6 Celerio CNG est au prix de Rs 5,61 lakh comme déjà mentionné tandis que la variante VXI (O) est au prix de Rs 5,68 lakh. Là, la variante Tour à des fins de flotte a été au prix de Rs 5,37 lakh et il n’y a pas d’équivalent essence pour cette variante.

Le LXI de base et les variantes ZXI haut de gamme ont quant à eux été exclusivement réservés en tant que modèles essence uniquement. Le Celerio CNG continue d’être alimenté par le même moteur 1.0L qu’avant, mais il a évidemment été mis à jour pour répondre aux normes BS6. Avec le GNC, ce moteur pompe 59PS de puissance et 78Nm de couple maximal. Le moteur à essence en comparaison produit 68PS et 90Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses uniquement.

Le rendement énergétique du BS6 Celerio CNG est évalué à 30,47 km / kg. C’est cependant 1,29 km / kg de moins que la voiture BS4-spec. En termes de fonctionnalités, les variantes CNG du Celerio bénéficient d’équipements tels que le climatiseur manuel, les vitres électriques avant et arrière ainsi que le système de verrouillage central. Côté sécurité, il est livré avec un airbag conducteur, ABS avec EBD et capteurs de stationnement arrière. La variante VXI (O) bénéficie également d’un airbag côté passager.

Cependant, ces variantes de GNC manquent quelques fonctionnalités essentielles telles que l’entrée sans clé, un tachymètre et même un système d’infodivertissement. Le Celerio CNG est en concurrence avec le Hyundai Santro CNG en Inde. Il faut cependant souligner que les variantes CNG du Santro coûtent environ Rs 25,000 – Rs 35,000 plus cher mais le moteur 1,1L du Santro produit également plus de puissance et de couple. Les variantes CNG du Celerio élargissent certainement l’attrait du hayon, sinon plus.