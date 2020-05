Mark Hamill dit qu’il ne peut pas imaginer rejouer Luke Skywalker

Mark Hamill est apparu sous le nom de Luke Skywalker dans six des neuf films de la saga Star Wars. A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens, The Last Jedi, et La montée de Skywalker tous présentent l’acteur précieux dans son rôle le plus emblématique. Seuls les préquels- La menace fantôme, l’attaque des clones, et La vengeance des Sith n’a pas présenté Mark Hamill, et c’est parce que Luke n’est pas né avant la fin du troisième film. Dans une nouvelle conversation avec EW, il dit maintenant que lorsque nous voyons Luke et Leia regarder Rey avec amour à la fin de Rise of Skywalker sera la dernière fois que nous le verrons dans un film Star Wars.

Mark Hamill se sent doux-amer à propos de son départ

« Oh, je ne peux pas imaginer ça, non », a déclaré Hamill Divertissement hebdomadaire lorsqu’on lui a demandé de retourner au Guerres des étoiles galaxie. «J’ai eu un début, un milieu et une fin. Ces films m’ont donné bien plus que ce à quoi je m’attendais quand nous avons commencé, donc ça ne m’est même jamais venu à l’esprit. Épisode IX et c’était doux-amer « , a déclaré Mark Hamill. » J’aime toutes ces personnes et j’ai certainement de l’affection pour George et le personnage qu’il a créé. Je suis plein de gratitude pour ce que cela m’a apporté et pour ma carrière mais je ne veux pas être gourmand. Il y a encore tellement d’histoires à raconter et tant de grands acteurs à leur raconter, ils n’ont pas besoin de moi. «

Il est triste que nous ne revoyions plus jamais Hamill dans ce rôle. Luke Skywalker signifie tellement pour tant de gens; on pourrait espérer que si une opportunité se présentait dans l’animation ou quelque chose de cette nature, il pouvait changer d’avis. La seule chose à coup sûr à Hollywood est que vous ne dites jamais jamais.

Le post Mark Hamill dit qu’il ne peut pas imaginer jouer à nouveau à Luke Skywalker est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook