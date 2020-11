Mank Review: David Fincher défie Orson Welles dans le film Netflix

Plutôt Fincher, ainsi que son défunt père Jack Fincher, qui a écrit le Mank scénario dans les années 1990, préfèrent pénétrer le mythe du «génie du garçon» de Welles – défiant la perception générale que Welles seul a inventé tout ce qui est génial Kane à l’âge de 25 ans. Les Finchers sont plutôt absorbés par la lumière sur Mankiewicz, ainsi que par les influences et les regrets qui l’ont poussé à écrire Kane comme un acte de vengeance contre d’anciens amis et bienfaiteurs comme le vieux baron du journal William Randolph Hearst (Charles Dance) et sa jeune petite amie starlette de cinéma, Marion Davies (Amanda Seyfried).

Dans ce sens, Mank se complaît dans l’écrit à un plus grand degré que n’importe quel film Fincher depuis Le réseau social. Avec un script hautement alphabétisé, Mank prend la cadence de tir rapide d’un talkie du début des années 1930, le type sur lequel le vrai Mank s’est fait les dents une décennie avant de se cacher dans le désert de Mojave. En tant que membre du légendaire «Algonquin Club» des écrivains des années 20, Herman a été parmi les premiers dramaturges et critiques de théâtre new-yorkais à se vendre et à déménager dans l’ouest, prenant le salaire lucratif du travail hollywoodien. Il est devenu riche mais, dans l’esprit de lui et de ses contemporains, a vendu son âme à la médiocrité sous son talent.

Même s’il le faisait, Mankiewicz a contribué à certaines des plus grandes comédies jamais écrites et a participé à plusieurs films de Marx Brothers, notamment Affaires de singe et Une nuit à l’opéra– jusqu’à ce qu’il soit renvoyé de ce dernier par Irving Thalberg pour son ivresse. Mank prend conscience de la sensibilité réelle de Mankiewicz selon laquelle les mots sont des armes, ainsi que des aphrodisiaques. Le film suggère même que Mank a trahi sa femme « Poor Sara » (Tuppence Middleton) entièrement par une répartition spirituelle avec Davies de Seyfried. Mais la trahison est quelque chose dont Mank est parfaitement conscient étant donné qu’il était l’invité préféré de Davies à San Simeon, un domaine ressemblant à un château et le riche Hearst tient sa cour avec Marion. Mankiewicz était toujours invité à jouer au bouffon de la cour.

C’est lors de ces soirées que Mank a l’idée de transformer sa paire d’hôtes, en particulier Hearst, en personnages tragiques au cœur de Citoyen Kane. Et pour la première fois, Mank offre une justification concrète du double-croisement de Mank, en l’enracinant dans un regard sobre sur Old Hollywood qui est absent du romantisme brillant que de nombreuses autres productions modernes se livrent. MankHollywood est une fabrique de rêves d’ombres profondes, mais du genre qui surgit de l’avidité capitaliste et des combats syndicaux; pas du nihilisme noir épique. Il y a quelque chose de plus simpliste et utilitaire dans la noirceur ici.

À l’exception de quelques épanouissements Welles-esque au domaine de Hearst à San Simeon, et à l’intérieur de l’autocuiseur beaucoup plus onirique du désert du Nord Verde, Fincher évite visuellement Citoyen Kane et sa fabrication de mythes. Cela peut même être Fincher à son plus sobre, car le réalisateur évoque une approche hollywoodienne traditionnelle de la narration. Lui et le directeur de la photographie Erik Messerschmidt tournent le film presque entièrement à la hauteur des yeux et semblent plus intéressés par les astuces visuelles d’un film d’horreur de Val Lewton ou, parfois, d’une comédie musicale de Busby Berkeley. Fincher les épouse même, avec des images superposées de verres à champagne débordants hantant la vision de Mank alors qu’il se retrouve entouré d’ennemis lors d’un gala du Parti républicain le soir des élections.

